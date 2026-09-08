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    Exministro García critica la gestión económica del gobierno: “Los motores del crecimiento se han estado apagando”

    El exministro Álvaro García estimó que la agenda del gobierno influyó en la situación económica que está Chile hoy, con una desaceleración del crecimiento y desempleo por sobre el 9%.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El exministro Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El exministro Álvaro García criticó la gestión económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast y apuntó a las señales que entregó el Ejecutivo sobre este tema. También señaló el alza histórica de las bencinas.

    Los motores del crecimiento ciertamente se han estado apagando durante el actual gobierno”, dijo el exsecretario de Estado durante los gobiernos de la Concertación y del expresidente Gabriel Boric en entrevista con radio ADN.

    García apuntó que antes de terminar el gobierno anterior las proyecciones de la economía eran mejores.

    “El año pasado, a finales del año pasado, la inversión creció en un 7%, que es el principal motor del crecimiento. El Banco Central proyectó en diciembre pasado que la inversión iba a crecer un 4,9% y en el último informe del Banco Central señala que este año solo va a crecer en un 2% y eso está muy vinculado con acciones que ha tomado el gobierno”, sostuvo.

    En esa línea, García criticó el “pesimismo” con el que el Ejecutivo hablaba de la economía antes y después de asumir. El economista apuntó que este diagnóstico afectó la percepción de los inversionistas y los consumidores.

    “Durante el primer trimestre de este año fue precisamente la expansión de la inversión y el consumo. Entonces, si los dos motores que estaban activando el crecimiento se tienden a apagar, bueno, solo podemos prever un menor crecimiento en el futuro”, dijo.

    El exministro también apuntó que crecer no más de un 1% este año generará solamente un 2027 mejor por la base de comparación. “No hemos tenido nunca un año normal donde la economía crezca un 1%. Se prevé un rebote para el próximo año, pero un rebote ficticio en el sentido de que la tasa va a ser mayor por lo baja que fue este año”, dijo García.

    García también aprovechó la instancia para asegurar que no hay argumentos para responsabilizar al gobierno anterior por el estado actual de la economía.

    “Nadie puede decir que la economía estaba en un camino hacia el crecimiento más lento; todo lo contrario, la economía venía acelerando su ritmo de crecimiento y sobre todo los fundamentos que permiten que la economía crezca de manera sostenible”, sostuvo.

    Otro de los reparos a la gestión del gobierno fue la implementación de “una política de reducción del gasto fiscal muy intensiva de inversión.El último informe del Banco Central indica que el 25% de toda la reducción que hizo el gobierno en el gasto fiscal fue inversión. Eso afecta directamente el crecimiento”.

    En esa línea, García, diciendo que había un déficit fiscal heredado del gobierno de Boric que había que corregir, el economista criticó la forma.

    El gobierno asumió diciendo que tenía un plan perfecto para hacerlo. Bueno, el plan no existía. Primero que todas las cifras que habían comprometido no se cumplieron. Y lo que es más grave es que el grueso o una parte muy sustantiva de la reducción en el gasto fiscal se hizo en la inversión pública, que es precisamente la que estimula el crecimiento y el empleo”, comentó.

    El exsecretario de Estado también estimó que “se pudo haber hecho una reducción en el gasto fiscal con una composición distinta a la que hizo este gobierno”.

    Sobre el efecto del contexto internacional en la economía, principalmente el alza del precio del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente, el economista apuntó contra el gobierno por haber realizado la neutralización del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que empujó las bencinas a una subida histórica y que fue justificada por el gobierno por la situación fiscal del país.

    “El alza en el precio de los combustibles no es responsabilidad de este gobierno lo que sí es haber traspasado todo el costo a las familias chilenas”, dijo.

    “Hay un panorama internacional complejo que da cuenta de que gobernar no es tan simple como este gobierno asumió al principio, asignando responsabilidades de manera bastante gratuita a los gobiernos anteriores y señalando que ellos todos lo iban a corregir el primer año. Ahora estamos viendo que esa expectativa era errónea y los chilenos están comprobando que no había un plan claro para estimular la economía”, dijo.

    Más sobre:EconomíaÁlvaro García

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