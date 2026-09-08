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    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    El equipo de Darío Osorio va por su nuevo desafío en la Copa de la Liga de Inglaterra.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup. Foto de redes sociales @cpfc

    Este martes el Crystal Palace tiene su nuevo desafío por la Carabao Cup, donde recibe a Middlesbrough de la Championship.

    El duelo tiene como principal atractivo la participación del chileno Darío Osorio, que sale a la cancha tras su debut con el equipo por la Premier League.

    Cuándo juega Crystal Palace vs. Middlesbrough

    El partido de Crystal Palace contra Middlesbrough es este martes 8 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Selhurst Park de Londres, Inglaterra.

    Dónde ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough

    El partido de Crystal Palace contra Middlesbrough se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCarabao CupCrystal PalaceMiddlesbroughCrystal Palace vs MiddlesbroughCrystal Palace - MiddlesbroughDarío OsorioDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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