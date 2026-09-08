Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup. Foto de redes sociales @cpfc

Este martes el Crystal Palace tiene su nuevo desafío por la Carabao Cup, donde recibe a Middlesbrough de la Championship.

El duelo tiene como principal atractivo la participación del chileno Darío Osorio, que sale a la cancha tras su debut con el equipo por la Premier League.

Cuándo juega Crystal Palace vs. Middlesbrough

El partido de Crystal Palace contra Middlesbrough es este martes 8 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Selhurst Park de Londres, Inglaterra.

Dónde ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough

El partido de Crystal Palace contra Middlesbrough se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.