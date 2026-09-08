Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup
El equipo de Darío Osorio va por su nuevo desafío en la Copa de la Liga de Inglaterra.
Este martes el Crystal Palace tiene su nuevo desafío por la Carabao Cup, donde recibe a Middlesbrough de la Championship.
El duelo tiene como principal atractivo la participación del chileno Darío Osorio, que sale a la cancha tras su debut con el equipo por la Premier League.
Cuándo juega Crystal Palace vs. Middlesbrough
El partido de Crystal Palace contra Middlesbrough es este martes 8 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Selhurst Park de Londres, Inglaterra.
Dónde ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough
El partido de Crystal Palace contra Middlesbrough se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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