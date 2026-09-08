A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Inter en TV y streaming
Los clubes se miden en España por la Fecha 1 de la Champions League.
Este martes Real Madrid se enfrenta a Inter de Milán, en uno de los duelos más llamativos por la primera fecha de la Champions League.
El cuadro merengue juega de local en España y buscará aprovechar la localía para tomar ventaja en la competencia europea.
Cuándo juega Real Madrid vs. Inter
El partido de Real Madrid contra Inter es este martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Inter
El partido del Real Madrid contra Inter se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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