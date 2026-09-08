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    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    En Quilín se acusa al club nortino de presentar cuatro declaraciones de capital de funcionamiento que no coincidirían con sus estados financieros.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B. ANDY MANZANARES/PHOTOSPORT

    La ANFP amplió la denuncia presentada contra San Marcos de Arica ante el Tribunal de Disciplina. La acusación apunta específicamente a la información entregada a la Unidad de Control Financiero. Según el documento al que tuvo acceso El Deportivo, el club habría presentado declaraciones juradas cuyo contenido no se correspondía con los antecedentes financieros que posteriormente entregó en sus memorias anuales y estados financieros auditados.

    La denuncia apunta a documentos presentados por el club nortino en octubre de 2024 y abril, julio y octubre de 2025. En ellos, San Marcos informó a la Unidad de Control Financiero de la ANFP que contaba con capital de funcionamiento positivo.

    Según los antecedentes entregados por la asociación, en septiembre de 2024 el club declaró activos por $ 2.929 millones y pasivos por $ 1.941 millones, lo que daba como resultado un capital de funcionamiento positivo de $ 988 millones. Sin embargo, en sus estados financieros auditados correspondientes a diciembre de ese año, el elenco fronterizo registró activos por $710 millones y pasivos por $2.599 millones. Eso significaba un patrimonio neto era negativo en $ 1.889 millones.

    San Marcos de Arica. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    La situación se repitió durante 2025. “Las tres declaraciones juradas de ese año informaron activos totales de entre M$2.750.180 y M$2.820.485 y pasivos totales de entre M$1.849.590 y M$1.886.370. Los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025 registran activos totales por M$912.624 y pasivos totales por M$3.822.068. Vale decir, las declaraciones sobrestimaron los activos en aproximadamente M$1.900.000 y subestimaron los pasivos en aproximadamente M$1.940.000, en ambos casos respecto del mismo ejercicio. La declaración de septiembre de 2025 informó un capital de funcionamiento positivo de M$904.440, frente a un patrimonio auditado negativo de M$(2.909.444): una diferencia de M$3.813.884”, señala el documento.

    En esa línea, la ANFP sostiene que las cuatro declaraciones fueron confeccionadas por el propio club y que estaban destinadas a ser presentadas. A partir de las diferencias con los estados financieros auditados, plantea que se trataría de documentación falsa y acusa al club de un incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones estatutarias. En ese caso, pide que se proponga su desafiliación al Consejo de Presidentes o, alternativamente, una multa de entre 1.000 y 2.000 UF.

    También apuntan al descenso como eventual castigo. “En subsidio de la solicitud precedente, y para el evento de que US. estime que los hechos denunciados configuran la presentación de documentación adulterada y no de documentación falsa, pido a US. declararlo así e imponer al denunciado la sanción de DESCENSO A LA CATEGORÍA INMEDIATAMENTE INFERIOR AL FINAL DE LA TEMPORADA, prevista para dicha hipótesis en la misma disposición, con expresa condena en costas”, puntualizan.

    La ANFP señala además que el 27 de julio de 2026 pidió explicaciones a San Marcos de Arica por las diferencias entre sus declaraciones y los estados financieros, solicitando antecedentes que permitieran explicar los montos. Según la denuncia, el club no respondió dentro del plazo establecido, que era el 3 de agosto.

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