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    El Deportivo

    Jorge Garcés, exdirigente de la UC: “Cruzados cedió ante la presión y no tuvo fuerza para sostener al Tati Buljubasich”

    El expresidente de la comisión de fútbol critica al actual directorio liderado por Matías Claro, tras la salida del histórico gerente deportivo que lideró la época más ganadora del club de la franja.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Santiago, 25 de Agosto 2026. Jose Maria Buljubasich dejara su cargo como gerente deportivo de Universidad Catolica, poniendo fin a un ciclo de 16 años en la institución. Javier Torres/Photosport Jose Maria Buljubasich will leave his position as sports manager of Universidad Catolica, ending a 16-year cycle at the institution. Javier Torres/Photosport JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Jorge Garcés Jordán es un importante exdirigente de Universidad Católica. El psicólogo fue miembro de la comisión de fútbol entre 2005 y 2010, año en que la UC salió a la Bolsa. Luego de que Cruzados tomara el control, ingresó como director de la sociedad anónima en 2011 y, de inmediato, fue designado presidente de la comisión de fútbol. Participó de forma activa en los títulos nacionales de 2005, 2010 y el bicampeonato de 2016, que rompieron un ciclo negativo de la institución. En 2017, renunció por motivos personales y laborales. Durante años trabajó de la mano de José María Buljubasich. Por eso, el Tati le dedicó palabras en su despedida. “Quiero agradecerle a Jorge Garcés, que siempre estuvo muy cerca”, dijo el exgerente deportivo cruzado.

    ¿Le sorprendió la salida de Buljubasich?

    Sí, porque lo conozco desde 2005, cuando fuimos campeones del Torneo de Clausura. Yo formaba parte de la comisión de fútbol de la UC y él era el arquero del primer equipo. Luego volví a trabajar con él durante años en la gerencia deportiva. El Tati es un tipo excepcional, que sabe mucho de fútbol. Lo que pasa es que es una persona sencilla, que no hace aspavientos de todo el conocimiento que tiene. Sin duda, la Católica pierde un gran valor, un gran gerente deportivo. No fue una buena decisión. Fue apresurada. Fue injusta.

    Un sector del directorio no estaba conforme con su gestión y creía que era un ciclo cumplido, ¿qué le diría a ese bloque?

    Les diría a ellos que hagan una autocrítica, porque aquí la responsabilidad no es solo del gerente deportivo. Es de todos. Siempre hubo gritos de los hinchas en los momentos de frustración, pero este directorio no tuvo la fuerza y cedió ante presión. A nosotros, los hinchas nos gritaron muchas veces lo que hoy han gritado en el estadio, pero fuimos bastante fuertes. Tuvimos la fuerza y la fortaleza de mantenernos firmes y de sostener al director deportivo. Luego, esa convicción tuvo sus frutos, vinieron los títulos y la época más ganadora del club. Hoy no supieron sostenerlo y cayeron ante la presión.

    ¿No está de acuerdo con que el Tati ya había cumplido un ciclo? ¿No le parece lógica su salida?

    No. Hay muy pocas personas que pueden hacer una función como esa, como la que hacía él, y no solo en Chile. Creo que le faltó apoyo. Si quieren implementar una gerencia integrada con análisis de datos y de inteligencia artificial, está bien, que lo hagan, pero que hagan de eso un apoyo a la labor del gerente deportivo, porque esto no es solo contratar jugadores y cuerpos técnicos. Acá hay valores y principios involucrados. El Tati era una persona con grandes valores. Es injusto. Me parece que no se le dio el apoyo que necesita un gerente deportivo.

    Jorge Garcés. Foto: Fundación Belén Educa

    Fue el propio Buljubasich el que buscó una salida con el presidente Matías Claro, tras el quiebre en el directorio que generaba su continuidad…

    Es posible, ya que es muy incómodo trabajar cuando uno no siente el respaldo del directorio o de sus jefes. Como presidente de la comisión de fútbol de la época, siempre me la jugué por él. Hubo momentos muy complicados, mucho peores que este, sobre todo desde 2011 a 2016, donde los hinchas también nos gritaban cosas en el estadio. El Tati me decía: “Jorge, aquí está mi cargo, se lo dejo a disposición”. Y yo le decía: “No, Tati, si no se trata de eso”. Me la jugué siempre por él. El presidente y el directorio tienen que sostener al gerente deportivo. Nosotros lo hicimos. Y fue lo correcto, porque luego vinieron los éxitos. Ponga esto, por favor: al Tati le deseo lo mejor como persona, como amigo y como gerente deportivo.

    ¿Qué implica ser gerente deportivo de un club como la UC?

    No es solo saber de fútbol. Hay valores y principios que corresponden a la institución. Con el Tati nunca tuvimos ninguna duda en esos aspectos. Es muy difícil mantenerse incólume en una actividad como el deporte, donde las oportunidades de caer en la tentación pueden ser muy grandes. Cuando trabajábamos juntos, y en distintos viajes que nos tocó compartir, me tocaba verlo negociando y era espectacular, con un manejo y una integridad tremenda. Una persona intachable. Es una gran pérdida para la UC.

    ¿Lo ideal es que asuma el cargo un ídolo o una persona identificada con Universidad Católica?

    Quien sea la persona que asuma la vacante del Tati va a tener una presión tremenda. Es una vara difícil de superar. Todo el tiempo lo van a estar comparando. Creo que el próximo gerente deportivo tendrá más presión que la que tendrá el directorio. Tendrá que tener muchos créditos y triunfos, porque al primer problema lo van a comparar con la gestión anterior; y si el directorio no tiene la fuerza para sostenerlo, como no la tuvo ahora para sostener al Tati, va a ser complicado.

    O sea, es ideal que sea alguien de casa…

    Es ideal que sea identificado con el club, pero no es requisito. No creo que sea indispensable u obligatorio. Mientras más cercano a la UC, mejor, porque va a tener más crédito y habrá más tolerancia de parte de los hinchas, si es que comete algún error. Ojalá que sea alguien de la casa. También hay personas que pueden ser muy buenas y no necesariamente del club. Eso sí, ojalá que no lleguen personas identificadas con otros clubes, como entiendo que hay un director en Cruzados que tiene un pasado en Colo Colo y que no me gusta.

    ¿Lo dice por Aníbal Silva, uno de los más críticos sobre la labor del Tati? Hoy existe un quiebre en Cruzados por primera vez...

    Más allá de que lo que leído o me han contado, no sé si hay un quiebre. Lo desconozco. Sin embargo, en nuestra época teníamos una sola mirada. Éramos muy congruentes, muy unidos y muy respetuosos de las responsabilidades que cada uno tenía. Si uno era director y el otro era gerente, uno se limitaba a su función y no se entrometía en la del otro. Siempre fuimos respetuosos del trabajo del Tati Buljubasich. Eso es una buena administración. Así se trabaja en equipo. Y nos dio muy buenos resultados.

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