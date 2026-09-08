Haaretz dice que Netanyahu ignoró aviso de Emiratos Árabes Unidos sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023

El “terremoto” prometido por el ya eliminado dirigente de Hamas Yahya Sinwar, que derivó en el fulminante ataque lanzado por la organización contra Israel el 7 de octubre de 2023, se vuelca ahora sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, justamente en vísperas de elecciones generales.

Una profunda investigación de los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuval, publicada está mañana en la prensa israelí, revela que pocas semanas antes del ataque, Netanyahu fue advertido por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en una conversación confidencial de 45 minutos, basada en informes de mediadores y asesores. Netanyahu respondió con relativa calma, estimó que la amenaza se centraba en Cisjordania y no notificó a los jefes del Ejército, el Shin Bet ni el Mossad.

Según la investigación, en los meses previos a la masacre, Netanyahu gestionó contactos indirectos con Hamas para alcanzar un acuerdo económico y un intercambio limitado de prisioneros. El pacto estaba prácticamente cerrado, pero Netanyahu pospuso su aprobación, por temor a presiones políticas y la controversia en torno a la reforma judicial. Las negociaciones se estancaron, Sinwar cortó el contacto y aceleró los preparativos para la guerra.

A week and a half before October 7, 2023 UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed called Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu from Abu Dhabi and spoke with him for 45 minutes.



In that conversation, bin Zayed warned that Hamas’ leader in Gaza, Yahya Sinwar, was planning a… pic.twitter.com/ZZUp2WVR8V — Haaretz.com (@haaretzcom) September 8, 2026

Además, tras el estallido de los combates el 7 de octubre, Hamas propuso a través de Qatar la liberación inmediata de todos los rehenes civiles bajo condiciones iniciales mínimas, aunque Israel, conmocionado y volcado en la ofensiva militar, rechazó debatir las propuestas para priorizar la derrota total de la organización.

La Oficina del Primer Ministro calificó la información de “absoluta mentira” y afirmó que dicha conversación nunca tuvo lugar.

Críticas de la oposición

A la luz de las revelaciones, Gadi Eisenkot, un exalto mando militar que ahora es uno de los grandes rivales de Netanyahu, acusó al longevo líder de evadir responsabilidades y recurrir a excusas “patéticas”, como decir que no lo levantaron lo suficientemente temprano la mañana del ataque.

עוד ועוד סימנים מעידים: נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל השבעה באוקטובר.



לפי הפרסום הבוקר, הוא קיבל התרעה מפורשת, ימים לפני הטבח, מנשיא איחוד האמירויות לגבי כוונות סינוואר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מי לא העיר את מי?



סביבתו מהדהדת את תיאוריית הקונספירציה והבגידה… pic.twitter.com/H9UtJFWmzq — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) September 8, 2026

“Netanyahu recibió decenas de avisos antes del 7 de octubre, y los ignoró todos. Es inapto”, escribió Eisenkot en su cuenta de X.

הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר על כוונותיו של סינוואר - אמת.



נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו.

ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) September 8, 2026

Naftali Bennett, exjefe de gobierno y también candidato, dijo que Netanyahu “tiene una responsabilidad personal y directa” por los 1.221 muertos de aquella jornada, la más sangrienta en la historia del Estado de Israel.

“Netanyahu no puede seguir en su posición ni un minuto más”, comentó Bennett.