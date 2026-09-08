SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Haaretz dice que Netanyahu ignoró aviso de Emiratos Árabes Unidos sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023

    El diario de izquierda israelí asegura que el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, habló directamente con Netanyahu unos 10 días antes del ataque terrorista de los islamistas desde Gaza, y le dijo que Hamas estaba preparando una gran operación. La Oficina del Primer Ministro calificó la información de "absoluta mentira".

    Por 
    Daniel Blumenthal (Israel)/RFI
    Benjamin Netanyahu y su portavoz Ziv Agmon. Foto: @IsraelPresident en X

    El “terremoto” prometido por el ya eliminado dirigente de Hamas Yahya Sinwar, que derivó en el fulminante ataque lanzado por la organización contra Israel el 7 de octubre de 2023, se vuelca ahora sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, justamente en vísperas de elecciones generales.

    Una profunda investigación de los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuval, publicada está mañana en la prensa israelí, revela que pocas semanas antes del ataque, Netanyahu fue advertido por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en una conversación confidencial de 45 minutos, basada en informes de mediadores y asesores. Netanyahu respondió con relativa calma, estimó que la amenaza se centraba en Cisjordania y no notificó a los jefes del Ejército, el Shin Bet ni el Mossad.

    Según la investigación, en los meses previos a la masacre, Netanyahu gestionó contactos indirectos con Hamas para alcanzar un acuerdo económico y un intercambio limitado de prisioneros. El pacto estaba prácticamente cerrado, pero Netanyahu pospuso su aprobación, por temor a presiones políticas y la controversia en torno a la reforma judicial. Las negociaciones se estancaron, Sinwar cortó el contacto y aceleró los preparativos para la guerra.

    Además, tras el estallido de los combates el 7 de octubre, Hamas propuso a través de Qatar la liberación inmediata de todos los rehenes civiles bajo condiciones iniciales mínimas, aunque Israel, conmocionado y volcado en la ofensiva militar, rechazó debatir las propuestas para priorizar la derrota total de la organización.

    La Oficina del Primer Ministro calificó la información de “absoluta mentira” y afirmó que dicha conversación nunca tuvo lugar.

    Críticas de la oposición

    A la luz de las revelaciones, Gadi Eisenkot, un exalto mando militar que ahora es uno de los grandes rivales de Netanyahu, acusó al longevo líder de evadir responsabilidades y recurrir a excusas “patéticas”, como decir que no lo levantaron lo suficientemente temprano la mañana del ataque.

    “Netanyahu recibió decenas de avisos antes del 7 de octubre, y los ignoró todos. Es inapto”, escribió Eisenkot en su cuenta de X.

    Naftali Bennett, exjefe de gobierno y también candidato, dijo que Netanyahu “tiene una responsabilidad personal y directa” por los 1.221 muertos de aquella jornada, la más sangrienta en la historia del Estado de Israel.

    “Netanyahu no puede seguir en su posición ni un minuto más”, comentó Bennett.

    Más sobre:IsraelHamasEmiratos Árabes Unidos7 de octubreNetanyahuAtaqueHaaretzSinwarEisenkotBennettMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camión con tortas choca en autopista Vespucio Norte al evitar encerrona

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    El precio del petróleo finalmente rompe los US$ 100 ad portas de nueva alza de combustibles en Chile

    25 personas lesionadas deja accidente vehicular entre un minibús y un camión en Teno

    Columna de Enrique Tenorio: “Las señales financieras que América Latina necesita”

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    Lo más leído

    1.
    A 50 años de la muerte de Mao Zedong: nostalgia por las ideas igualitarias del “Gran Timonel” crece en China

    A 50 años de la muerte de Mao Zedong: nostalgia por las ideas igualitarias del “Gran Timonel” crece en China

    2.
    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    3.
    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    4.
    La ONU espera que los esfuerzos de Estados Unidos lleven a “un reinicio de las conversaciones” entre Rusia y Ucrania

    La ONU espera que los esfuerzos de Estados Unidos lleven a “un reinicio de las conversaciones” entre Rusia y Ucrania

    5.
    EE.UU. destruye cinco petroleros iraníes y Teherán responde con misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania

    EE.UU. destruye cinco petroleros iraníes y Teherán responde con misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania

    6.
    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 9 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 9 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Camión con tortas choca en autopista Vespucio Norte al evitar encerrona
    Chile

    Camión con tortas choca en autopista Vespucio Norte al evitar encerrona

    25 personas lesionadas deja accidente vehicular entre un minibús y un camión en Teno

    Así funciona la red de Metro este miércoles 9 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    El precio del petróleo finalmente rompe los US$ 100 ad portas de nueva alza de combustibles en Chile
    Negocios

    El precio del petróleo finalmente rompe los US$ 100 ad portas de nueva alza de combustibles en Chile

    Columna de Enrique Tenorio: “Las señales financieras que América Latina necesita”

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos
    Tendencias

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    La prensa europea llena de elogios al Betis de Manuel Pellegrini: “Vuelve a la Champions por la puerta grande”
    El Deportivo

    La prensa europea llena de elogios al Betis de Manuel Pellegrini: “Vuelve a la Champions por la puerta grande”

    “Los fichajes impresionaron; Osorio fue clave”: en Inglaterra aprueban la primera titularidad del chileno en Crystal Palace

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Adam Sandler y Happy Gilmore: la historia real de cómo se gestó un clásico del cine
    Cultura y entretención

    Adam Sandler y Happy Gilmore: la historia real de cómo se gestó un clásico del cine

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso
    Mundo

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    La ONU espera que los esfuerzos de Estados Unidos lleven a “un reinicio de las conversaciones” entre Rusia y Ucrania

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera