Haaretz dice que Netanyahu ignoró aviso de Emiratos Árabes Unidos sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023
El diario de izquierda israelí asegura que el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, habló directamente con Netanyahu unos 10 días antes del ataque terrorista de los islamistas desde Gaza, y le dijo que Hamas estaba preparando una gran operación. La Oficina del Primer Ministro calificó la información de "absoluta mentira".
El “terremoto” prometido por el ya eliminado dirigente de Hamas Yahya Sinwar, que derivó en el fulminante ataque lanzado por la organización contra Israel el 7 de octubre de 2023, se vuelca ahora sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, justamente en vísperas de elecciones generales.
Una profunda investigación de los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuval, publicada está mañana en la prensa israelí, revela que pocas semanas antes del ataque, Netanyahu fue advertido por el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en una conversación confidencial de 45 minutos, basada en informes de mediadores y asesores. Netanyahu respondió con relativa calma, estimó que la amenaza se centraba en Cisjordania y no notificó a los jefes del Ejército, el Shin Bet ni el Mossad.
Según la investigación, en los meses previos a la masacre, Netanyahu gestionó contactos indirectos con Hamas para alcanzar un acuerdo económico y un intercambio limitado de prisioneros. El pacto estaba prácticamente cerrado, pero Netanyahu pospuso su aprobación, por temor a presiones políticas y la controversia en torno a la reforma judicial. Las negociaciones se estancaron, Sinwar cortó el contacto y aceleró los preparativos para la guerra.
Además, tras el estallido de los combates el 7 de octubre, Hamas propuso a través de Qatar la liberación inmediata de todos los rehenes civiles bajo condiciones iniciales mínimas, aunque Israel, conmocionado y volcado en la ofensiva militar, rechazó debatir las propuestas para priorizar la derrota total de la organización.
La Oficina del Primer Ministro calificó la información de “absoluta mentira” y afirmó que dicha conversación nunca tuvo lugar.
Críticas de la oposición
A la luz de las revelaciones, Gadi Eisenkot, un exalto mando militar que ahora es uno de los grandes rivales de Netanyahu, acusó al longevo líder de evadir responsabilidades y recurrir a excusas “patéticas”, como decir que no lo levantaron lo suficientemente temprano la mañana del ataque.
“Netanyahu recibió decenas de avisos antes del 7 de octubre, y los ignoró todos. Es inapto”, escribió Eisenkot en su cuenta de X.
Naftali Bennett, exjefe de gobierno y también candidato, dijo que Netanyahu “tiene una responsabilidad personal y directa” por los 1.221 muertos de aquella jornada, la más sangrienta en la historia del Estado de Israel.
“Netanyahu no puede seguir en su posición ni un minuto más”, comentó Bennett.
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