Erupción de volcán en Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta a más de 22 mil pasajeros

La erupción del volcán Anak Krakatau durante la madrugada de este domingo obligó la cancelación de cientos de vuelos y provocó alteraciones en distintos aeropuertos de Indonesia.

De acuerdo con la Agencia Geológica del país, el volcán había mostrado señales de mayor actividad desde el viernes y registró una erupción de cerca de 30 segundos a las 3.53 horas del domingo. Imágenes de cámaras de vigilancia captaron la expulsión de lava desde el cráter.

Hasta ahora no se han reportado víctimas ni se han decretado evacuaciones. Sin embargo, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y solicitaron a residentes y visitantes mantenerse a una distancia mínima de tres kilómetros del cráter activo.

La ceniza volcánica alcanzó sectores de Yakarta y de la provincia de Lampung, llevando a AirNav Indonesia a cerrar temporalmente el espacio aéreo en torno a los aeropuertos Soekarno-Hatta y Halim Perdanakusuma, además de otros cuatro terminales.

Más de 22 mil afectados

Hasta la tarde del domingo, las restricciones habían afectado 516 movimientos aéreos, de los cuales 202 correspondían al Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta. En total, cerca de 22.800 pasajeros se vieron afectados por las cancelaciones y retrasos.

Erupción de volcán en Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta a más de 22 mil pasajeros ANTARA FOTO

La Dirección General de Aviación Civil informó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución de la nube de cenizas y coordinación con aerolíneas, operadores aeroportuarios y organismos meteorológicos.

“La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad en cada decisión operativa”, señaló el director general de Aviación Civil, Lukman F. Laisa. Además, advirtió que las interrupciones podrían generar efectos en cadena sobre la disponibilidad de aeronaves y la capacidad de los terminales.

La actividad volcánica también generó alteraciones en los aeropuertos de Bali y Medan.

Dos columnas de ceniza

La agencia de vulcanología de Indonesia y el Centro Darwin de Avisos de Ceniza Volcánica detectaron mediante imágenes satelitales dos extensas nubes provenientes del Anak Krakatau.

Una de ellas alcanzó una altura cercana a los 6.100 metros y se desplazó hacia el noreste, cubriendo zonas de Yakarta, Banten y Java Occidental.

La segunda llegó hasta unos 15.200 metros y avanzó hacia el oeste y noroeste, afectando sectores de Lampung y Bengkulu, además del estrecho de Sunda y áreas del océano Índico.

La jefa de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, explicó que la actividad del volcán se ha intensificado desde julio y calificó el episodio de este domingo como el de mayor magnitud registrado durante el actual período de inestabilidad.

“Seguimos evaluando el desarrollo del volcán con base en todos los datos de monitoreo, no únicamente en el número de erupciones o la altura de la columna de ceniza”, señaló.

Entre los principales riesgos, las autoridades identificaron la caída de ceniza, altas concentraciones de gases y la expulsión de rocas calientes y otros materiales en las cercanías del cráter.