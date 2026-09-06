AfD logra hasta 44,5% en las elecciones de Sajonia-Anhalt y queda cerca de la mayoría absoluta, según sondeos

AfD logra hasta 44,5% en las elecciones de Sajonia-Anhalt y queda a las puertas de la mayoría absoluta, según sondeos

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo una amplia ventaja en los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, difundidos este domingo por las cadenas públicas ARD y ZDF, con entre un 44% y un 44,5% de los votos.

De confirmarse las proyecciones, AfD se convertiría en la principal fuerza política del estado federado del este de Alemania, aunque todavía no está claro si logrará alcanzar la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario.

En un distante segundo lugar aparece la Unión Cristianodemócrata (CDU), actualmente al frente del gobierno regional y encabezada por el primer ministro Sven Schulze, con alrededor de un 18,5% de los sufragios.

Los sondeos corresponden a estimaciones de los institutos Infratest dimap y Forschungsgruppe Wahlen y todavía no constituyen resultados oficiales.

La distribución definitiva de escaños dependerá especialmente del resultado de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que según las primeras estimaciones obtiene entre un 4,8% y un 5%.

El umbral para acceder al parlamento regional es precisamente del 5%. Si BSW queda fuera de la cámara, AfD podría alcanzar una mayoría absoluta con hasta 43 diputados en un parlamento de 83 escaños, de acuerdo con las proyecciones de Infratest dimap.

Ese escenario podría abrir la puerta al primer gobierno regional encabezado por AfD.

Por detrás de los dos primeros lugares, La Izquierda (Die Linke) aparece como tercera fuerza, con entre un 9% y un 9,5%.

Los Verdes alcanzarían un 8,5%, mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) se ubicaría entre un 8% y un 9%.

El Partido Democrático Libre (FDP), que formaba parte de la coalición regional junto a la CDU y el SPD, no lograría superar la barrera del 5% y quedaría fuera del parlamento.

Participación récord

Los comicios también estuvieron marcados por una alta concurrencia a las urnas. Según las primeras estimaciones, la participación alcanzó el 76,5%, superando el récord regional registrado en 1998, cuando votó el 71,5% del electorado.

Cerca de 1,7 millones de personas estaban habilitadas para sufragar en Sajonia-Anhalt.

De acuerdo con Infratest dimap, entre los principales asuntos que marcaron la elección estuvieron la desconfianza hacia los partidos tradicionales, la seguridad social, la economía y la migración.

El resultado será observado además como una señal del respaldo que mantiene AfD en el este del país y podría tener repercusiones para el escenario político nacional y el gobierno federal encabezado por Friedrich Merz.