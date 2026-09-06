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    Carabineros reporta más de 35 detenidos durante romería al Cementerio General por 53 años del golpe de Estado

    60% de los aprehendidos mantenían órdenes vigentes por diferentes delitos, mientras que el 40% restante fue capturado por comisión de delitos en flagrancia.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Carabineros reporta al menos 24 detenidos durante romería al Cementerio General por 53 años del golpe de Estado

    La tradicional Romería al Cementerio General para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet se desarrolla este domingo 6 de septiembre. La jornada de movilización, en todo caso, ya registra sobre 30 detenciones.

    La instancia por los 53 años desde el golpe de Estado fue convocada por organizaciones de derechos humanos, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

    La información preliminar de Carabineros a las 16:19 horas indicó 24 aprehensiones en el marco de la actividad. 60% de los capturados fueron detenidos por orden vigente producto de diferentes delitos y el 40% restante por comisión de delitos en flagrancia.

    Posteriormente, en una actualización a las 13:40 horas, anunciaron el registro de 29 detenciones en total. Sin embargo, cerca de las 16:20 horas la cifra aumentó a 37.

    Debido a manifestaciones en el exterior, el Metro cerró tres estaciones de la Línea 2: Cementerios, Patronato y Cerro Blanco. El servicio de las dos últimas ya se normalizó.

    Desde la institución uniformada llamaron a planificar los viajes por la zona y a considerar los desvíos desde Avenida Matta hasta Avenida Dorsal y desde Avenida España hasta Manuel Montt, considerando el recorrido que inició en el Metro Los Héroes y concluirá en el camposanto.

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