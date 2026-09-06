El último adiós a Camilo Escalona: mundo político releva su legado en la democracia y el socialismo chileno

Entre vítores y consignas, representantes del mundo político despidieron este domingo al histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, durante una ceremonia realizada en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional.

Luego de que el gobierno de José Antonio Kast decretara dos días de duelo oficial, distintas autoridades han rendido homenaje durante el fin de semana al emblemático dirigente socialista, quien fue presidente del Senado, diputado, timonel del PS en cinco oportunidades y secretario general de la colectividad hasta su deceso el pasado viernes a los 71 años, producto de un agresivo cáncer de próstata.

Las puertas del actual Senado se abrieron a las 9.00 horas para dar recibir a distintas figuras de la política como la presidenta del Senado, Paulina Núñez, los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, distintos parlamentarios como Matías Walker, Daniela Astudillo, César Valenzuela; y alcaldes como Christopher White y Karina Delfino.

La ceremonia comenzó pasadas las 10.30 horas con las palabras de Núñez, quien recordó la trayectoria de Escalona y destacó su compromiso democrático. “Su vida estuvo atravesada por la política y Camilo nunca escondió eso”, señaló.

“Creo que vale la pena recordarlo hoy, porque detrás del dirigente, del parlamentario y del hombre firme en sus posiciones, había alguien que había hecho una elección debida, servir desde sus convicciones a Chile”, agregó.

KARIN POZO

Asimismo, la senadora sostuvo que, pese a provenir de tradiciones políticas distintas, reconocer su trayectoria implicaba valorar “una vida de servicio, convicciones sinceras y compromiso con su país”.

La presidenta del Senado terminó destacando una frase de Escalona: “los países no pueden construirse por la mitad”. “Ahí hay una enseñanza que trasciende a Camilo, al socialismo, a la izquierda y a la derecha. Chile no puede construirse por la mitad ni creyendo que una parte posee toda la verdad, ni siquiera porque está de turno gobernando”, reflexionó.

“Quizás el mejor homenaje que podemos hacerle hoy a un hombre que dedicó su vida a la política no sea solamente honrarlo hoy y recordarlo mañana, sea demostrar que la política todavía puede servir para encontrarnos, porque la política también puede ser noble (...) en que la nobleza obliga, nos obliga a escuchar, nos obliga a ceder, nos obliga a poner a Chile primero”, agregó Núñez.

Por su parte, la expresidenta Michelle Bachelet recordó a Escalona como “un compañero de tantas luchas y de una historia compartida”, con quien, afirmó, la unieron “profundas convicciones y un compromiso inquebrantable con Chile”.

KARIN POZO

La exmandataria también destacó su rol durante la dictadura y posteriormente en la recuperación democrática. “Camilo siempre fue un dirigente de profundas convicciones y de gran capacidad política”, sostuvo.

En esa línea, Bachelet relevó la preocupación de Escalona por la formación de nuevos liderazgos. “Nunca dejó de creer en sus ideas ni de luchar por ellas. Estuvo siempre comprometido con la formación de nuevos líderes y lideresas, con la unidad del socialismo y de las fuerzas progresistas y democráticas. Y quiero insistir, esa unidad hoy día es indispensable” , indicó.

En cuanto a Boric, quien se hizo presente al final de la ceremonia, destacó el rol estadista de Escalona. “Fue uno de los hombres de Estado de los últimos 30 años”, sostuvo.

En ese sentido, Boric destacó su capacidad para promover el diálogo entre generaciones. “Uno de los problemas que tuvimos en la política en Chile es que durante mucho tiempo no hubo diálogo generacional. Habían pocos quienes lo cultivaban. Camilo era uno de ellos”, afirmó.

Asimismo, relevó el compromiso del exsenador con la unidad de las fuerzas progresistas. “Camilo Escalona entendió que era necesario unirnos para poder seguir, para poder construir un Chile más justo, libre, igualitario, en donde la riqueza se distribuya de manera justa entre quienes la generan, que son justamente las y los trabajadores”, señaló.

KARIN POZO

“Hoy lo despedimos con la frente en alto, con la conciencia clara que su legado prevalecerá a la muerte. Somos muchos los que nos vamos a encargar de que las nuevas generaciones (...) sepan la trayectoria de este hombre que luchó por un Chile libre, justo y feliz”, concluyó.

Despedida de parlamentarios y alcaldes

La clandestinidad en dictadura, su rol en el retorno a la democracia y la Concertación, su rol formador de nuevas generaciones de socialistas en la colectividad marcaron sus casi seis décadas en el PS.

La senadora socialista Danisa Astudillo, una de aquellas jóvenes que se formó políticamente bajo su influencia, recordó que Escalona fue “un político de una inteligencia y una perspicacia extraordinaria, un hombre de convicciones firmes, de carácter fuerte pero que entendía que hacer política exigía también conversar, escuchar y construir acuerdos con quienes pensaban distinto”.

Astudillo, además, lo describió como un estadista y destacó su capacidad para orientar a dirigentes más jóvenes. “Camilo le entregó una parte enorme de su vida a la política y al Partido Socialista. Vivió la política con una intensidad difícil de separar de su propia existencia. Nuestro partido fue una parte esencial de su identidad, de sus afectos, de sus luchas y de sus sueños”, señaló.

“Podremos discutir cómo corresponde en democracia sus decisiones, sus posiciones y las luchas que dio, pero resulta difícil comprender la historia política chilena de las últimas décadas sin hombres como Camilo Escalona” , zanjó Astudillo.

KARIN POZO

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, también recordó el rol formador que tuvo Escalona dentro del PS y destacó el apoyo que entregó a dirigentes jóvenes y mujeres de la colectividad.

“Yo lo conocí cuando era presidente del partido y yo era una dirigente de la revolución pingüina, y ya en ese momento nunca dudó en apoyarnos”, relató. Según Delfino, el exsenador “promovió y abrió espacios a jóvenes y a mujeres con la profunda convicción de que el PS tenía que ser diverso”.

La jefa comunal afirmó, además, que Escalona fue un “formador de generaciones y generaciones” y destacó su compromiso con la unidad de la izquierda y la centroizquierda. “Se nos fue Camilo, pero no su legado y memoria”, sostuvo Delfino, quien lo definió como un político que creía profundamente en la política como herramienta para generar transformaciones sociales.

La ceremonia la cerró la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien puso el énfasis en la defensa de la unidad partidaria, una preocupación que, aseguró, Escalona mantuvo hasta sus últimas semanas de vida.

“Camilo Escalona fue el hombre que se pasó 40 años recordándonos que las divisiones del socialismo chileno no las pagan los dirigentes que se van dando un portazo. Las paga el pueblo que se queda sin defensa”, sostuvo.

Vodanovic sostuvo que esa fue una de las principales enseñanzas que dejó el histórico dirigente. “La unidad no significa pensar todos igual. La unidad significa ser capaces de construir un proyecto común, respetando las diferencias y poniendo por delante los objetivos colectivos”, zanjó.

Es así que el féretro será trasladado hasta el Cementerio Parque El Prado, en La Florida, para llevar a cabo los funerales a las 15:00 horas.