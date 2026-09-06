La jefa de la Bancada de Diputados de la UDI, Flor Weisse, junto al integrante de la comisión de Economía de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, anunciaron la presentación de la denominada “Agenda Pro Consumidor”, que contempla 14 medidas distribuidas en seis áreas.

De acuerdo con los parlamentarios, la iniciativa busca otorgar una mayor protección a las personas al momento de contratar un servicio o adquirir un producto.

En el documento presentado, Weisse y Sulantay identificaron entre las dificultades que enfrentan los consumidores los abusos, cobros excesivos y distintas prácticas que, según señalaron, terminan afectando su bolsillo y sus derechos.

A partir de ello, los diputados enfocaron las propuestas en seis materias: seguros, salud, transporte y pasajes aéreos, automotoras y concesionarios, educación y cobranza.

Bancada UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas en seguros, salud, transporte y otras áreas

Seguros y salud

En materia de seguros automotrices, los parlamentarios apuntaron a la negativa y la demora excesiva de las compañías para responder frente a un siniestro. Frente a ello, propusieron establecer un plazo legal para que las empresas entreguen una solución a sus clientes, además de fijar criterios que garanticen una tasación e indemnización acorde con los daños o pérdidas.

En el área de la salud, plantearon cinco medidas. La primera apunta a acelerar la codificación de exámenes y procedimientos que todavía no cuentan con cobertura de Fonasa o las Isapres.

También propusieron buscar mecanismos frente a la disminución de convenios entre clínicas y aseguradoras, con el objetivo de garantizar una red suficiente de prestadores, junto con establecer valores de referencia para evitar cobros excesivos por medicamentos utilizados durante procedimientos médicos.

Bancada UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas en seguros, salud, transporte y otras áreas JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Las otras medidas en este ámbito consisten en ampliar la disponibilidad de la venta fraccionada de medicamentos en farmacias y generar incentivos para facilitar la instalación de estos establecimientos en comunas y localidades que actualmente tienen una cobertura escasa.

Los diputados sostuvieron que no se puede seguir normalizando que sean los propios consumidores quienes deban reclamar reiteradamente por servicios defectuosos, seguros que no cumplen lo prometido o empresas que no respetan sus derechos.

Pasajes aéreos, automotoras, educación y cobranza

En materia de transporte, Weisse y Sulantay plantearon que los pasajes aéreos cancelados sean reprogramados en los vuelos más próximos, independientemente de su costo. Asimismo, propusieron que el Estado pueda explorar un proceso de renegociación de las tarifas de las autopistas.

Respecto del área automotriz, plantearon informar la calificación de seguridad de los vehículos, evitar que las garantías dependan de mantenciones exclusivas con la marca, impedir que la venta de un automóvil esté condicionada al medio de pago y certificar el kilometraje durante las revisiones técnicas.

Bancada UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas en seguros, salud, transporte y otras áreas

En educación, los parlamentarios buscarán terminar con la obligación de comprar textos escolares pertenecientes a determinadas editoriales.

Finalmente, en materia de cobranza, solicitaron incluir las llamadas de este tipo dentro de los prefijos establecidos por la Subtel.