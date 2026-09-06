Adulto mayor de 77 años muere tras ataque de perros en Quillón: investigan segundo caso en el mismo inmueble

Un adulto mayor de 77 años falleció la tarde del pasado sábado tras ser atacado por perros en una casa ubicada en la comuna de Quillón, Región del Ñuble.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción de Fiscalía, acudió hasta el lugar de los hechos, donde determinaron que las lesiones que le causaron la muerte al hombre son atribuibles a mordeduras de los animales.

Sin embargo, será el Servicio Médico Legal (SML) el que determine las causas del fallecimiento mediante la autopsia de rigor.

La fiscal de Bulnes, Isidora Martin, señaló que la víctima vivía “desde hace algunas semanas en la casa donde ocurrieron los hechos y donde el dueño de inmueble mantiene más de una docena de canes”.

Según el ente fiscalizador, el Ministerio Público se encuentra realizando coordinaciones con autoridades competentes para que se evalúe la situación social del dueño de la vivienda y se encarguen del destino de los perros.

En el mismo inmueble, el pasado 11 de agosto, murió un hombre producto de un infarto, según estableció la autopsia. Luego del deceso, la persona fue mordida por los mismos perros del caso del pasado sábado.