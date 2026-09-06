Figuras políticas de oposición y agrupaciones de DDHH encabezan romería por los 53 años del golpe de Estado

Hasta el centro de Santiago llegaron este domingo distintas figuras políticas para participar de la romería por los 53 años del golpe de Estado, convocada por organizaciones de derechos humanos, el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).

La movilización inició en el sector de Metro Los Héroes y contempla un recorrido hasta el Cementerio General, donde se realizará un acto de homenaje y una actividad cultural.

Entre quienes participaron de la marcha destacó la exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara, quien sostuvo al medio Nuevo Mundo que actualmente es “más importante que nunca mantener la memoria”.

Figuras políticas de oposición y agrupaciones de DDHH encabezan romería por los 53 años del golpe de Estado DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Jara vinculó su participación con la discusión en torno a los derechos humanos y cuestionó recientes declaraciones provenientes de Argentina. “Creo que más importante que nunca mantener la memoria. Hemos sido víctimas el último día de muchos improperios por parte del Presidente de Argentina, dichos realmente crueles respecto de lo que pasa en este país con temas tan sensibles como los derechos humanos”, señaló.

La exministra agregó que ha acompañado habitualmente este tipo de movilizaciones y sostuvo que los derechos humanos no corresponden únicamente a las agrupaciones de familiares, sino que constituyen “un tema de la sociedad chilena”.

“Si bien siempre he marchado y acompañado, no solamente a la agrupación, a los familiares por ser un tema de ellos, sino que por ser un tema de la sociedad chilena, en relación a los derechos humanos hoy día lo hacemos con más fuerza y convicción, más que nunca”, afirmó.

“No a los indultos, no a la impunidad”

También participó de la actividad el senador comunista Daniel Núñez, quien puso el foco en uno de los principales mensajes de la convocatoria: el rechazo a eventuales indultos para condenados por violaciones a los derechos humanos. “Hoy día la consigna, el grito, es justamente no a los indultos, no a la impunidad”, sostuvo.

El parlamentario afirmó que existe un riesgo de impunidad tanto respecto de crímenes cometidos durante la dictadura como por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

“Me parece que es muy importante reivindicar hoy más que nunca, dar un mensaje potente: que toda la sociedad chilena manifieste su voluntad inequívoca de que exista verdad, justicia en materia de violaciones de derechos humanos y rechacemos cualquier intento de impunidad”, agregó.

A las declaraciones se sumó Irací Hassler, quien señaló a través de sus redes sociales que participó de la romería “con la memoria viva y la esperanza intacta”.

“Recordamos a quienes les arrebataron sus vidas por soñar con un Chile más justo, y alzamos nuestras voces para que nunca más se imponga la dictadura. Justicia, verdad, no a los indultos, no a la impunidad”, escribió.

Participamos de la Romería con la memoria viva y la esperanza intacta. Recordamos a quienes les arrebataron sus vidas por soñar con un Chile más justo, y alzamos nuestras voces para que nunca más se imponga la dictadura. Justicia, verdad, no a los indultos, no a la impunidad. pic.twitter.com/nBEYAO48wX — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) September 6, 2026

La romería provocó además una serie de cortes y desvíos de tránsito durante la mañana en el eje Alameda-Providencia, calle San Antonio y Avenida Recoleta, los que se implementaron progresivamente a medida que avanzaba la movilización hacia el Cementerio General.

De acuerdo con Transporte Informa, se proyectaba que la habilitación completa de las vías se produjera cerca de las 15.30 horas.