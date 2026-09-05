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    La despedida de Escalona: duelo nacional, guardia de Bachelet y Frei y elogio de Kast

    Los expresidentes se hicieron presentes en el ex-Congreso y participaron en las guardias de honor del histórico dirigente socialista. “Un hombre valiente, un hombre de palabra”, dijo el Presidente Kast sobre Camilo Escalona.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Santiago, 5 de septiembre 2026 Velatorio del militante del Partido Socialista Camilo Escalona, es trasladado al Congreso Nacional sede Santiago. Carlos Santibanez/Aton Chile CARLOS SANTIBANEZ/ ATON CHILE

    Las despedidas comenzaron temprano este sábado en París 873, sede del Partido Socialista, hasta donde llegaron familiares, amigos, dirigentes y militantes para despedir a Camilo Escalona, expresidente del Senado y de la colectividad. El cuerpo del histórico dirigente había llegado durante la madrugada al lugar, que desde primeras horas comenzó a recibir a diversas figuras políticas, entre ellas exministros del gobierno de Gabriel Boric como Antonia Orellana y Nicolás Grau.

    Durante la jornada hubo diversos homenajes, que incluyeron las palabras de la exsenadora Isabel Allende, quien llamó a la unidad, y de Natalia Escalona, hija del histórico dirigente.

    Pasado el mediodía el féretro fue trasladado hasta el antiguo Congreso Nacional de Chile, donde, en el Salón de Honor, se realizó el velatorio. Una de las primeras en llegar fue la expresidenta Michelle Bachelet. Pero no fue la única exmandataria que acudió a despedirlo: también llegó el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, acompañado de su esposa, Marta Larraechea. Y aunque se esperaba su llegada, hasta el cierre de esta edición el expresidente Gabriel Boric, quien lo visitó en la clínica, aún no se hacía presente en el recinto.

    Y aunque el Presidente José Antonio Kast no asistió a la ceremonia, sí tuvo palabras para Escalona durante su discurso en la ceremonia Fraternitas de la República 2026, organizada por la Gran Logia de Chile. “Un hombre valiente, un hombre de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas (...) pero me tocó compartir con él como diputado, y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada”, aseguró el Mandatario. El gobierno decretó duelo nacional para la jornada de ayer y hoy.

    Eso sí, hasta el ex-Congreso llegó el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien participó de la primera guardia de honor junto a la expresidenta Michelle Bachelet; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el exministro José Miguel Insulza, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    “Doy fe de sus actuaciones, doy fe de las muchas veces en que logramos construir acuerdos por el bien del país. Muchas veces discrepamos, por supuesto, estábamos en veredas políticas distintas”, indicó García.

    También asistieron varias exautoridades del gobierno del expresidente Boric, como la exministra del Interior Carolina Tohá, la exministra y excandidata presidencial Jeannette Jara y otras figuras como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

    El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, colocó una camiseta de Colo-Colo con el apellido “Escalona” en el féretro de quien fue un hincha acérrimo del club, y cantó el himno.

    El funeral de Escalona será este domingo en el Cementerio Parque El Prado, en La Florida.

    Más sobre:Camilo EscalonaPartido SocialistaPSMichelle BacheletEduardo FreiNacional

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