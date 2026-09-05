Irán responde al ataque de EE.UU. con acciones contra seis barcos en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este sábado el ataque de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes e informó de una respuesta contra seis embarcaciones, tres de ellas asociadas al país norteamericano.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria (...) atacó a tres petroleros que cruzaban sin autorización el estrecho de Ormuz y a tres buques vinculados al asesino de niñas de Estados Unidos en otras zonas”, indicó la rama armada persa en un comunicado oficial.

En este último, además corroboró que en la mañana del sábado los “terroristas” estadounidenses atacaron a tres petroleros propiedad de Irán en “un acto brutal fruto de la desesperación” y reconoció “daños”.

Asimismo, emitió una “firme advertencia” a todos los buques que están en el golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz: “Que no los engañe el ejército terrorista estadounidense y eviten cualquier movimiento sospechoso para cruzar por rutas no autorizadas o de lo contrario serán atacados” .

Por su parte, un portavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alí Mohammadi, explicó que en los diez últimos días se ha “castigado” y “multado” a entre dos y cinco buques cada noche, e incluso entró en combate con las embarcaciones que no cumplieron con lo requerido.

“Los ataques de Estados Unidos no han causado ni el más ligero problema para el dominio de la Armada de la Guardia Revolucionaria y el control de esta región”, recalcó finalmente Mohammadi.