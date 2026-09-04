Trump afirma que Reino Unido está “al borde del desastre”, citando preocupaciones sobre inmigración y energía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Reino Unido está “al borde del desastre”, expresando su preocupación sobre los altos costos de la energía del país, las políticas de cero emisiones y el impacto de la migración masiva.

En una entrevista con el canal GB News, Trump reiteró su admiración y afecto por el rey Carlos III y su amor por el país europeo, pero afirmó que el gobierno del primer ministro Andy Burnham tenía serios problemas que superar.

“Su país está en problemas. Están al borde del desastre”, le dijo el mandatario estadounidense a la periodista británica Bev Turner, como consignó la agencia Reuters.

Para luego apuntar: “Tienen un tremendo problema de inmigración y un tremendo problema energético. Su consumo de energía es tres o cuatro veces mayor de lo que debería ser” .

El líder republicano, que considera el cambio climático un engaño, ya había criticado anteriormente el abandono por parte de Reino Unido del uso de combustibles fósiles y había pedido repetidamente a sus sucesivos líderes que explotaran sus reservas de petróleo y gas del Mar del Norte.

En relación a este tema, Burnham está evaluando si autoriza dos grandes proyectos urbanísticos en el Mar del Norte , prometiendo un enfoque pragmático para la transición energética, pero reiterando la convicción de su gobierno sobre la necesidad de pasar a fuentes de electricidad limpias, de acuerdo a Reuters.

El presidente Donald Trump y la periodista el canal GB News, Bev Turner. Foto: @beverleyturner en X.

En su entrevista con GB News, el jefe de Estado norteamericano también se refirió a la inmigración, asegurando que estaba cambiando la fisonomía del territorio británico.

“Si no impides que la gente entre en tu país procedente de todo el mundo, no te quedará ningún país” , dijo al respecto.

Precisamente, la preocupación por la inmigración, centrada en quienes llegan ilegalmente en pequeñas embarcaciones procedentes de Europa continental, se encuentra entre los temas más importantes para muchos votantes británicos y ha impulsado un aumento de la popularidad del partido de derecha Reform UK, de Nigel Farage.

En este ámbito, el gobierno de Burnham ha reiterado las promesas hechas por su predecesor, Keir Starmer, de detener este tipo de arribos por mar a la isla. A principios de esta semana, el premier afirmó que habían disminuido drásticamente y que el trabajo dirigido en contra de las lanchas que transportan migrantes, y a las bandas criminales que las controlan, estaba dando sus frutos.

Las relaciones entre Reino Unido y el Estados Unidos de Trump se han complicado en los últimos años, deteriorándose desde la visita de Estado de Trump a Londres en 2025, hasta las actuales y fuertes críticas en diversas áreas de la política interna y exterior.

A lo que se suma el hecho de que el pasado lunes, el inquilino de la Casa Blanca afirmara que está abierto a la posibilidad de que Washington revise su postura respecto de la soberanía británica sobre las islas Malvinas, territorio que es disputado por Londres y Argentina.