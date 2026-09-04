Vance cuestiona acusaciones de Irán sobre ataque a una boda: “EE.UU. nunca ataca a civiles”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este jueves que las autoridades investigan las acusaciones de Irán sobre un presunto ataque de Washington contra una boda en el sur del país -que dejó al menos cinco muertos-, aunque afirmó que sus fuerzas “nunca atacan civiles”, a diferencia de Teherán.

Vance aseguró en una rueda de prensa desde la Casa Blanca que está al tanto de la investigación abierta por las autoridades militares. No obstante, cuestionó la veracidad de los medios estatales iraníes al señalar que “no han sido muy precisos al relatar lo sucedido durante el conflicto”.

“Por eso me muestro extremadamente escéptico al respecto. Lo que puedo afirmar con total seguridad es que, a diferencia de la Guardia Revolucionaria, Estados Unidos nunca ataca a civiles en combate . Jamás lo haremos; nunca lo hemos hecho”, argumentó.

Para luego explicar: “Y, lamentablemente, como es obvio, a veces ocurren incidentes, pero en este caso concreto, no creo que dispongamos de información concluyente en un sentido u otro”.

El líder estadounidense, además, reiteró que las autoridades están investigando lo ocurrido el martes pasado en el pueblo de Kuhestak, porque les “preocupa” y quieren conocer los hechos.

“Y si cometemos errores, que es la gran diferencia entre nosotros e Irán, nuestras Fuerzas Armadas aprenden de ellos”, dijo.

Por su parte, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Vahidi, prometió una respuesta al ataque, que tildó de “criminal y terrorista”, después de que el balance de víctimas ascendiera este jueves a cinco, tras el fallecimiento de una persona que se encontraba herida de gravedad.