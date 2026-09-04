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    Milei alista cadena nacional para hacer anuncios sobre Malvinas en en medio de escepticismo de su canciller tras dichos de Trump

    El presidente argentino hablará sobre el tema este jueves por la noche. Según la prensa local, el canciller Pablo Quirno les quitó importancia a las declaraciones de Trump, quien amenazó con “revisar” la histórica posición de Estados Unidos de respaldo a Gran Bretaña. "Tenemos claro que la solución es diplomática para que el reclamo sea escuchado’, afirmó.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Javier Milei en cadena nacional. Foto: Archivo

    Entusiasmado con la amenaza de Donald Trump de “revisar” la histórica posición de Estados Unidos de respaldo a Gran Bretaña en la disputa que mantiene con Argentina por la posesión de las islas Malvinas/Falkland, el presidente Javier Milei hablará sobre el tema este jueves por la noche en cadena nacional.

    El contenido exacto se mantiene bajo estricto hermetismo, pero el propio mandatario y su entorno más cercano se encargaron de sobrealimentar la expectativa al calificar el asunto como “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, según destaca el diario Río Negro. “La maniobra comunicacional busca generar un hito político que sirva como punto de inflexión para la gestión y prepare el terreno de cara al año electoral”, asegura el medio.

    Según confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, el contenido del discurso lo elaboran el propio Milei, el canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un organismo que hasta ahora se dedicaba a la producción de inteligencia estratégica y que ahora, según trascendió, también interviene en el diseño comunicacional del discurso y en el monitoreo de su impacto político. Desde la Casa Rosada, aseguran que el presidente grabará ese mismo día el mensaje, una vez que regrese de Chile, donde viajará este jueves por la mañana para participar en el Foro de Madrid, indicó el diario Página/12.

    Pero el medio El Canciller.com detalló que Milei anunciaría un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades sin autorización de Argentina en las islas Malvinas y apuntaría contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

    El anuncio de la cadena nacional se conoció horas después de que el propio Quirno expusiera ante el Gabinete los avances diplomáticos de la Cancillería en torno a la soberanía de las islas. Pero el disparador inmediato fue otro: el lunes, en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ante la prensa que “siempre revisa todas las posiciones” y que la relativa a Malvinas “es apenas una entre muchas”, cuando le preguntaron si Washington reconsideraba su posición histórica de neutralidad.

    Milei ya había celebrado públicamente las declaraciones. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, sostuvo este martes antes de la reunión de ministros. El Presidente anticipó entonces que el asunto sería analizado por su equipo y lo colocó entre los principales temas de la agenda internacional del Gobierno.

    Reino Unido reaccionó, en cambio, con cautela y ratificó su posición. El secretario de Defensa británico, John Healey, aseguró que Londres no recibió ninguna sugerencia concreta de Washington sobre un cambio de política y volvió a defender la continuidad del control británico sobre las islas.

    De hecho, el canciller Pablo Quirno salió a bajarle el tono este mismo martes al entusiasmo exacerbado que buscaron instalar las milicias digitales del gobierno de Milei, apuntó el medio La Política Online. “Nosotros sobre lo que no tenemos control no operamos; nosotros operamos sobre lo que nosotros controlamos”, dijo en relación a un hipotético apoyo de Estados Unidos a la posición argentina.

    “Lo que haga Trump por Inglaterra será Trump por Inglaterra”, comentó el canciller. “Si nosotros somos beneficiarios directos o indirectos de las decisiones de ellos...acá no hay un triángulo mágico donde estamos hablando en estos términos”, destacó.

    En todo caso, Quirno afirmó que “las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”.

    Javier Milei habla durante una ceremonia en honor a las víctimas de la guerra de 1982 entre Gran Bretaña y Argentina en las islas Malvinas, en conmemoración del 42º aniversario del conflicto, en Buenos Aires, el 2 de abril de 2024. Agustin Marcarian

    En una columna de opinión para la cadena Todo Noticias (TN), el cientista político Marcos Novaro se refirió a la posturas de Milei y Quirno tras las declaraciones de Trump: “El presidente vio la oportunidad para sumar puntos en el ánimo nacionalista que últimamente campea en nuestra opinión pública. ‘Tenemos claro que la solución es diplomática para que el reclamo sea escuchado’, afirmó, por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores”.

    “Casi en simultáneo a ese planteo eufórico de Milei, (Quirno) les quitó importancia a las declaraciones de Trump y se dedicó a desinflar el trampolín de los entusiastas”, señaló Novaro. Y agregó: “Probablemente su prudencia tenga que ver con que entiende, mejor que Milei, que los efectos de esta ofensiva trumpista son bastante inciertos, y pueden ser incluso contraproducentes: si los británicos se sienten amenazados no van a mostrarse más abiertos ante los reclamos de Argentina, sino más bien lo contrario; si llegaran a hacerle caso a Trump y aumentar su gasto en defensa, nada garantiza que no pongan más aviones, barcos y misiles también en Malvinas”.

    Para Página/12, en tanto, Milei, con su cadena nacional, “se aferra a Malvinas para tapar la crisis económica”. “En la Casa Rosada se ha despertado, sobre todo en Javier Milei, un repentino fervor por la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Coincidió, curiosamente, con la advertencia que Donald Trump le hizo a Reino Unido de cambiar su postura de neutralidad sobre la cuestión Malvinas. No importó que esta maniobra del estadounidense busque que el gobierno británico incremente su participación en la OTAN. Enterado de ello, Milei decidió darle una importancia superior a este hecho que, de paso, lo ayuda a dejar en un segundo plano a la crisis económica local”, afirmó el medio.

    Más sobre:ArgentinaMalvinasMileiQuirnoTrumpReino Unidocadena nacionalFalklandSIDEForo de Madrid

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