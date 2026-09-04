Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, estamos ante el mayor acuerdo petrolero de la historia. A usted ¿le parece un buen acuerdo?

No, en absoluto. Me parece un terrible acuerdo lesivo a los intereses del país. Una regresión en nuestra historia petrolera, porque nos arrebatan el control de 65.000 millones de barriles de petróleo, el 21% de nuestras reservas probadas. Estados Unidos asume esto como si fuéramos una provincia de su país y el gobierno transitorio que hay en Venezuela ha aceptado esto en unos términos que, por cierto, son poco conocidos. Lo que se conoce es la entrega de esta cantidad enorme de reservas de petróleo. Es una confiscación de nuestros recursos y una claudicación en nuestra soberanía nacional.

Un comunicado de la Casa Blanca habla de una concesión por 100 años y usted habla de un saqueo.

Sí, efectivamente porque, primero, 100 años significa que nos han impuesto una ocupación del país, porque es un acuerdo donde además participa el Pentágono, las fuerzas militares norteamericanas. Es decir, es un despojo, es un nuevo modelo neocolonial impuesto después de los sucesos del 3 de enero. Nuestro país fue bombardeado y la Fuerza Armada Venezolana no respondió. Y el gobierno de Delcy Rodríguez dijo que haría todo lo que Washington dijera. A partir de ahí somos un país tutelado por los norteamericanos.

Rafael Ramírez fue el hombre más poderoso de Venezuela después de Hugo Chávez.

¿Delcy Rodríguez realmente tenía otra opción o, según usted, la Administración de Trump le puso una pistola en la cabeza?

Bueno, la administración puede ponerte una pistola en la cabeza, pero mira lo que sucede en Irán, ¿no? Irán es el ejemplo más reciente. Para no hablar de Vietnam, de un país que, a pesar de la superioridad militar de la potencia agresora, le ha hecho frente. Y bueno, están dando una lucha existencial. El problema es que Trump, si no tiene respuesta, como fue el caso venezolano, va a avanzar hasta llevarse todo. Por supuesto que Delcy podría haberse opuesto, por supuesto que las Fuerzas Armadas hubiesen podido defender el país. Ellos dicen que no se iban a inmolar. Entonces, uno se pregunta ¿para qué asumieron estas responsabilidades? Si tú no estás dispuesto a defender tu país hasta las últimas consecuencias, entonces retírate, retírate y que venga otro que sí esté dispuesto a hacerlo.

Hoy la oposición y muchos venezolanos reclaman elecciones libres en el país. Estados Unidos también habló de entablar una transición política, aunque no han puesto fecha para una transición o para elecciones. A principios de agosto hubo conversaciones en Caracas entre miembros de la oposición y del gobierno interino. ¿Usted cree que habrá elecciones pronto en el país?

De acuerdo con la Constitución venezolana, que aún está vigente, por lo menos está escrita, vigente en el papel, después de la ausencia absoluta del presidente, como es el caso de Nicolás Maduro, tenían que haberse realizado elecciones en un máximo de seis meses y eso no ha sucedido. A Delcy nadie le eligió, a Maduro tampoco. Hubo un fraude, pero supongamos que lo eligieron. Delcy fue designada por Maduro, nadie la eligió para estar en ese puesto. ¿Cómo es posible que un gobierno sin legitimidad esté cambiando las leyes del país y esté haciendo este tipo de acuerdos? ¿Es para sostenerse en el poder? Está claro, a estas alturas, que a Estados Unidos no le interesa ni la transición política ni la democracia en el país, sino que le interesa asegurar sus negocios. Es algo que para nosotros está muy mal en términos de soberanía y en términos de posibilidades de desarrollo porque Venezuela es un país petrolero. Ningún país del Golfo Pérsico aceptaría que Estados Unidos se apropiara de 65.000 millones de sus reservas. Ninguno.

Rafael Ramírez fue la mano derecha de Hugo Chávez, antes de ser apartado del poder por Nicolás Maduro.

Si hubiera elecciones en uno o dos años ¿usted sería candidato?

Lo que pasa es que estoy exiliado, perseguido. Yo sigo siendo un hombre de izquierda progresista, pero sobre todo fundamentalmente nacionalista y bolivariano. El gobierno de Maduro persiguió al chavismo hasta desmantelarlo. Ojalá existieran las posibilidades. Yo lo que quiero es volver al país a ayudar y a luchar para recuperar nuestro futuro, nos están arrebatando nuestro futuro. Nosotros manejamos con Chávez, un país donde salimos de una grave crisis económica y éramos uno de los países con una economía más fuerte de América Latina. Sobre todo, a favor del pueblo. Habíamos superado la pobreza, la exclusión, las misiones sociales, todo eso con el petróleo. Ahora hemos retrocedido nuevamente. Pero yo tengo una ventaja porque soy un hombre muy joven. Todavía tengo 63 años y tengo muchas ganas de luchar por mi país y claro que trataré de volver y hacer lo que pueda hacer para ayudar a nuestro pueblo.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, junto a Delcy Rodríguez. Foto: @OrlvndoA en X

A partir del 2017 fue apartado del poder y usted obtuvo asilo político en Italia. ¿Habría querido suceder a Hugo Chávez en lugar de Nicolás Maduro? ¿Cree que por eso fue apartado del poder?

Sin duda. Yo fui durante 12 años ministro de Petróleo con Chávez y era responsable del sector más importante del país. Lo hicimos muy bien y le dimos al país crecimiento económico y bienestar social. Chávez murió y cuando murió yo era su mano derecha y el nuevo presidente Maduro decidió que no podía quedar nadie haciéndole sombra a su figura y comenzó una purga interna, no solo contra mí. Ellos desmantelaron todo el equipo económico de Chávez, querían el control de PDVSA, lo obtuvieron efectivamente y la destrozaron.

Pero la crisis petrolera tiene sus raíces. Incluso empezó bajo el gobierno de Chávez y desembocó en la enorme crisis económica que conocemos y que continúa hasta hoy y que llevó al exilio de ocho millones de venezolanos. Con la perspectiva del paso del tiempo, ¿usted qué habría hecho de forma diferente para evitar que ocurriera esta crisis de esta magnitud?

Pero fíjate, sabes que la industria petrolera es exacta, se maneja con los números. Si tú revisas todos los números de la OPEP y los estados financieros nuestros, nosotros no tuvimos crisis petrolera hasta el año 2013.

Pero en 2012, por ejemplo, 48 personas murieron en la explosión de una refinería, cuando los sindicatos venían alertando desde hacía años sobre la falta de inversión y de mantenimiento.

Los números de la gestión nuestra los puedes verificar. Es después, que Maduro interviene la industria petrolera en el 2015 y después la militariza. Ahí es cuando se produce el colapso de la industria petrolera y con ello, el de la economía. La explosión a la que tú te refieres es la refinería de Amuay. Es un hecho que se investigó como sabotaje. Tenemos todas nuestras refinerías en perfectas condiciones. La economía estaba bien porque somos una economía petrolera. La crisis comienza cuando Maduro arremete contra PDVSA. Metió presos a más de 150 trabajadores de la industria petrolera, muchos de los cuales continúan presos. Y tomaron el control de PDVSA, el control con su grupo de gente y la destrozaron, desviaron el presupuesto y no invirtieron más. Y tú puedes ver en los números cómo declina la industria petrolera. Es un colapso que no tiene precedente en ningún país de la organización.

Trabajadores frente a una plataforma de perforación en un pozo petrolero operado por la petrolera estatal venezolana PDVSA en Morichal. Foto: Archivo Carlos Garcia Rawlins

Pero ya durante su gestión, ingenieros petroleros salieron de la empresa. También empezó la falta de inversión y de mantenimiento. Eso lo explican economistas, expertos en energía, por ejemplo.

Tú sabes que la industria petrolera está muy politizada, el caos y la crisis comenzó con Maduro y se profundizó bajo su mandato. Y ahora llegamos a la situación ésta de un gobierno tutelado por los norteamericanos.

Pero, también se cuestiona su propia gestión. Mientras usted fue ministro y presidente de PDVSA, miles de millones de dólares fueron desviados también de la empresa estatal y su primo, Diego Salazar, se sospecha que lideró esa red de desfalco. ¿Cómo pudo producirse tal desvío de fondos de esa magnitud mientras usted estaba en responsabilidad?

Eso que estás diciendo es falso. Lamento que desde Radio Francia Internacional hagan esas aseveraciones.

Hay cuentas que fueron congeladas en Andorra. Hay investigaciones también del periódico español El País.

Permíteme hablar. Esta persona que tú mencionas tiene ocho años en prisión, bajo unos sótanos, sin ningún juicio ni nada. Y se ha creado toda una matriz en relación con esto. Pero esto no tiene nada que ver con la gestión de PDVSA ni nada que ver con la gestión del acuerdo petrolero norteamericano que se está haciendo, 65.000 millones de barriles de petróleo, si tú lo multiplicas por 5 dólares actuales, es una cifra que no tiene parangón. Entonces no me vengas a comparar peras con manzanas, no me van a comparar unas cosas con otras. Estamos hablando de un hecho estructural, estamos hablando que nos están quitando el manejo de nuestros recursos naturales, que nos están quitando nuestra soberanía.

Mientras usted fue ministro y presidente de PDVSA, ¿no ocurrió ese desfalco, no se desviaron miles de millones de dólares fuera de PDVSA?

No, claro que no.