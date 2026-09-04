La otra lista de espera: odontología acumula más de 537 mil atenciones con retraso

Algunos especialistas han bautizado la lista de espera odontológica como la “lista silenciosa” de la salud pública, un problema que acumula un gran volumen de pacientes y que, pese a sus consecuencias, ha quedado relegado frente a otras atenciones. De acuerdo a la última actualización del Ministerio de Salud, hay 537.658 consultas que aguardan una atención.

El director de la Escuela de Odontología de la Pontificia Universidad Católica, Patricio Smith, justo en momentos en que las listas de espera han sido puestas como prioritarias por el Ministerio de Salud que comanda May Chomali, afirma que aunque esta lista no está en el foco principal, la espera en esta área también genera consecuencias importantes, pues no solo trae problemas bucales, sino que en otros aspectos.

“ Hay estudios en Chile que han demostrado que una salud bucal deteriorada afecta el autoestima de los pacientes , afecta las posibilidades de encontrar empleo, afecta la posibilidad de consolidar o tener una pareja. Entonces, las dimensiones de la lista de espera de odontología van mucho más allá de tener una boca enferma; afectan una esfera de los pacientes que es bien grande”, afirma el especialista.

Smith también explica que “un paciente con una patología bucal no resuelta puede tener complicaciones en otras patologías”. Por ejemplo, una diabetes se puede agravar por una infección bucal no tratada. “Hay enfermedades como la periodontitis que están muy vinculadas a la artritis. Y así un sinnúmero de enfermedades cardíacas. Es enorme, digamos, la cantidad de efectos que tiene una salud bucal no tratada en la salud general de los pacientes ”.

Balance

Sebastián Zamorano, coordinador del Centro de Políticas Públicas en Salud de la Universidad Finis Terrae, refuerza que la espera en esta especialidad trae consecuencias en la patología, porque puede empeorar e incluso transformarse en un problema diferente.

En ese sentido, detalla que “por ejemplo en la espera de endodoncia, cuando se extiende mucho, la pérdida del diente es irreversible. Entonces, estas cifras son preocupantes, considerando que la lista de espera de endodoncia hoy está en tercer lugar”.

De acuerdo a los datos de la cartera sanitaria, la rehabilitación oral removible encabeza la lista de espera odontológica con 149.133 casos pendientes, seguida de cerca por la ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial, con 110.442 casos. Otras especialidades con un número significativo de pacientes en espera incluyen endodoncia (81.349), así como cirugía de cabeza y traumatología buco-maxilofacial (72.860).

El académico de la Universidad Finis Terrae agrega que “es un círculo que va de manera negativa. Por ejemplo, un paciente que está en endodoncia y que pasa a exodoncia, o sea, que pierde el diente, posteriormente entra en el ciclo de necesitar una rehabilitación de prótesis oral. Y eso se ve súper bien expresado en que la rehabilitación protésica es hoy la primera necesidad en la lista de espera del sistema”.

Consultados por La Tercera, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales explican que la cartera ha tomado varias medidas que han permitido aumentar la productiva en esta área.

El plan ministerial contempla una coordinación a nivel nacional, reuniones técnicas macrorregionales, visitas a establecimientos hospitalarios y levantamiento diagnóstico de requerimientos y nudos críticos.

Además, se han formulado planes de acción locales, seguimiento sistemático de compromisos, trabajo colaborativo entre equipos locales y nivel central y Plan Enlace, que avanza en iniciativas de cooperación público-privada para resolver listas de espera NO GES, incluyendo odontología.

De acuerdo a las autoridades, esto ha permitido aumentar el número de consultas que se realizan. Por ejemplo, en 2023 se hicieron 340.856 consultas nuevas y 1.358.483 controles nuevos. Al comparar con 2025, esas cifras subieron a 44.130 y 1.716.027, respectivamente.