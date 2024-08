Atenciones odontológicas: las listas de espera silenciosas que también acechan al Minsal

Las listas de espera y todos sus problemas asociados se han tomado el debate las últimas semanas. Y es que aunque ya eran un tema recurrente debido a la inmensa cantidad de personas que esperan una atención, los informes que emitió la Contraloría General de la República (CGR) donde se evidenciaron irregularidades en la gestión de las listas en cuatro hospitales del país incendiaron aún más la discusión. Incluso, diversos parlamentarios solicitaron crear una comisión investigadora, y desde diversos sectores han criticado la labor de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado.

En ese contexto, varios especialistas ahora apuntando a una arista que poco se ha revelado y que, dicen, ha pasado desapercibido: las listas de espera odontológicas, las que de acuerdo al visor ciudadano del Ministerio de Salud, tiene a 490.965 pacientes esperando una atención de esta especialidad.

“Se le puede llamar lista de espera silenciosa porque más allá de aparecer en los informes del Minsal no se observan políticas de salud destinadas a intentar controlarlas, por lo que parece que a nadie le hace ruido o es muy fácil mirar para el lado por razones probablemente asociadas a la muy baja mortalidad de estas patologías. ‘Si no se mueren no importa’, pareciera que es el concepto”, apunta David Rodríguez, director de Odontología en la Universidad Autónoma.

Rodríguez explica que hay diversas razones que explican este cúmulo de consultas en espera, pero hay dos que destaca como las más relevantes: la insuficiente cantidad de odontólogos generales y especialistas contratados en los servicios de salud, y que “no existe la capacidad física instalada capaz de absorber esta demanda, y si bien ha existido una leve mejora en los tiempos de espera, las listas siguen creciendo, por lo que el progreso se anula rápidamente. No alcanzan las extensiones horarias ni las posibles atenciones en días inhábiles del sistema público para cubrir todo lo necesario”.

Balance nacional

De acuerdo a los datos de la cartera sanitaria, la rehabilitación oral encabeza la lista de espera odontológica con 141.590 casos pendientes, seguida de cerca por la ortodoncia y ortopedia dento maxilofacial con 110.260 casos. Otras especialidades con un número significativo de pacientes en espera incluye endodoncia (70.352) y cirugía de cabeza y cuello (68.093).

En ese contexto, el especialista de la U. Autónoma recalca la importancia de atender estas consultas retrasadas: “La salud dental es fundamental por sus múltiples interacciones con diferentes sistemas del organismo, que pueden empeorar su funcionamiento si la salud oral de un individuo es deficiente. Así, al establecerse las caries y la enfermedad de las encías como las enfermedades más prevalentes en nuestra población, cuadros clínicos como infecciones respiratorias o incluso cardíacas tienen manifestaciones, o incluso orígenes, en patologías dentales”. El experto agrega que una salud oral deficiente también puede tener impacto en el sistema nervioso central.

En cuanto al tiempo, las atenciones odontológicas tienen una mediana de espera de 249 días, pero hay especialidades como la ortodoncia y ortopedia que superan este indicador con 594 días de espera. Y las tres subespecialidades que presentan el mayor número de casos en listas de espera acumulan una mediana de espera promedio que alcanza los 294 días, 20% mayor al promedio que presenta el resto de las especialidades, agravando aún más la situación.

Nicolás Duhalde, investigador de Pensar en Público, enfatiza que “en odontología se puede avanzar rápidamente en atenciones de prevención, utilizando los establecimientos educacionales y la atención primaria para contener el avance de la lista de espera. En cuanto a la atención es clave que la Subsecretaría de Redes Asistenciales realice las inversiones adecuadas en los servicios de salud donde existen grandes bolsones de listas de espera odontológica, conteniendo el daño que puede sufrir la población”.

Desde el Minsal advierten que los tiempos sí se han reducido, pues la mediana de espera en 2019 era de 351 días, es decir, 102 más que ahora. Además, afirman que se han implementado diversas estrategias, como la gestión de los recursos presupuestarios mediante proyectos de equipos y equipamientos que forman parte del plan nacional de reposición y la actualización de las canastas de especialidades dentales, conocidas como Modalidad de Atención Institucional (MAI).

También se implementaron protocolos de la estrategia de telemedicina para las especialidades de patología oral de trastornos temporo mandibulares, ortodoncia y cirugía máxilo facial y en cuanto al desarrollo de recursos humanos, se planea la incorporación de 20 nuevos especialistas odontológicos en hospitales a lo largo del país para el resto del año, asignados según las necesidades de la red asistencial.

Minsal en la mira

Aunque han pasado varios días desde que se conocieron las nuevas cifras de las listas de espera y los informes de la contraloría, expertos y autoridades le siguen pasando la cuenta a las autoridades sanitarias. Incluso, en más de una oportunidad el problema se ha tratado en el Congreso.

Además, el pasado 17 de agosto se llevó a cabo la marcha convocada por la organización Chile Unido por el Cáncer, que tuvo como fin visibilizar las cifras de pacientes oncológicos que se encuentran en listas de espera en el país. Y reunió a miles de personas.

Para aplacar este problema y en el marco de los informes emitidos por la CGR, equipos de la subsecretaría de Redes Asistenciales recorrieron distintos hospitales del país para supervisar las estrategias relacionadas con los procesos de mejora de las listas de espera.