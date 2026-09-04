Defensa de Maduro busca que se desestimen los cargos en su contra alegando inmunidad por ser jefe de Estado

El abogado del exmandatario venezolano Nicolás Maduro presentó una petición para que se desestimen los cargos en su contra en EE.UU., alegando que posee inmunidad por ser jefe de un país soberano, como reveló este jueves ABC.

“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en funciones en el momento en que se presentaron los cargos”, afirmó Barry Pollack, defensor de Maduro, en la declaración ante un tribunal federal.

De acuerdo con Pollack, los mandatarios están “exentos del proceso penal de cualquier tribunal nacional”, excepto en su propio país, lo que refleja “una norma anterior al derecho consuetudinario” .

“Esa inmunidad no emana de una buena voluntad que pueda retirarse a capricho, sino de la perfecta igualdad y absoluta independencia de los soberanos”, aseguró.

Para luego apuntar que, “por lo tanto, este Tribunal carece de jurisdicción respecto del señor Maduro, quien es reconocido por la República Bolivariana de Venezuela como su jefe de Estado”.

El abogado además argumentó que, aunque no se le concediera inmunidad, los cargos contra del depuesto líder venezolano carecerían de objeto porque el Departamento de Justicia alega que la conducta por la que se le acusa tuvo lugar mientras era presidente.

Nicolás Maduro y Cilia Flores en su juicio en Nueva York. Foto: Archivo

“Este Tribunal no puede aceptar la aparente postura del Poder Ejecutivo de que el Sr. Maduro no tiene derecho a la inmunidad soberana, ya sea por su estatus o por su conducta”, declaró Pollack.

Señalando después que “la inmunidad plena para los jefes de Estado soberanos es un principio fundamental del derecho internacional consuetudinario y está firmemente arraigada en el derecho común. La inmunidad de los funcionarios extranjeros se analiza mediante la aplicación del derecho común. Este procesamiento sin precedentes constituye una flagrante violación de los principios del derecho común”.

En otro documento presentado por separado ante el tribunal, la esposa del exmandatario latinoamericano, Cilia Flores, también afirmó que sus cargos carecían de fundamento, porque ella también era jefa de Estado.

El 3 de enero pasado, el Ejército estadounidense capturó a Maduro y Flores durante una operación militar a gran escala en Caracas, la capital venezolana, y Washington hizo públicos los cargos de narcoterrorismo en su contra.

Los fiscales federales de EE.UU. los acusan de conspirar con cárteles de la droga para facilitar el flujo de miles de toneladas de cocaína hacia territorio norteamericano.

Como recordó ABC, cuando Maduro y Flores comparecieron ante el tribunal en marzo, sus abogados intentaron sin éxito que se desestimara el caso porque el Departamento del Tesoro estadounidense había impedido que el gobierno venezolano pagara su defensa.

En julio pasado, en tanto, un juez federal del distrito sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, decidió que la pareja será juzgada el 1 de junio de 2027.