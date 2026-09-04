Milei anuncia ofensiva por Malvinas ante supuesto inicio de explotación petrolera y acelera base naval en Tierra del Fuego

En cadena nacional, el Presidente argentino, Javier Milei, anunció la noche de este jueves una serie de medidas diplomáticas, económicas y legales para reforzar el reclamo de soberanía de su país sobre las islas Malvinas, ante lo que calificó como un “peligro claro y urgente”: el supuesto próximo inicio de la explotación petrolera en aguas que Buenos Aires considera parte de su territorio.

El anuncio se produjo luego de la visita de Milei a Chile, donde participó del Foro Madrid y se reunió con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, en una jornada marcada por la controversia en torno al Estrecho de Magallanes.

Tras la cita, ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron que los tratados vigentes establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes. En el mismo documento, Kast reiteró el respaldo de nuestro país a los “legítimos derechos de soberanía” de Argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Durante su alocución, Milei sostuvo que su gobierno logró determinar que el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene fecha para comenzar la explotación petrolera offshore “en algún momento de los próximos meses”.

“¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que se hacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, afirmó.

El mandatario sostuvo que, de permitirlo, se estaría generando “un incentivo para que el gobierno británico profundice en la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”, y aseguró que existen otros proyectos y empresas que también representan, a juicio de Buenos Aires, una amenaza para sus intereses estratégicos.

“Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, advirtió.

Como respuesta, Milei anunció que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios contra quienes participen en proyectos de extracción de petróleo en las islas sin autorización argentina y adelantó que las restricciones podrán alcanzar a las empresas involucradas, así como a sus accionistas, directores y proveedores.

Además, señaló que las compañías vinculadas directa o indirectamente a estas operaciones podrán ser inhabilitadas para operar en Argentina. “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, sostuvo.

El jefe de Estado también anunció el envío urgente al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas y extender el régimen a otras actividades que, según Buenos Aires, afecten los recursos naturales de las islas.

Base naval en Tierra del Fuego y proyección sobre la Antártica

Dentro del paquete de medidas, Milei anunció además que firmará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades de telecomunicaciones.

“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, afirmó.

El mandatario vinculó el fortalecimiento de la presencia argentina en la zona con la futura competencia internacional por la Antártica, al sostener que el escenario mundial se está reconfigurando y que las principales potencias deberán disputar los recursos necesarios para sostener el crecimiento asociado a la inteligencia artificial.

“Las grandes naciones saben que en el futuro deberán competir por los recursos necesarios para alimentar el crecimiento que traerá la era de la inteligencia artificial. En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia”, señaló.

En esa línea, Milei destacó la presencia histórica de su país en el continente blanco y relacionó directamente su posición en el Atlántico Sur con la capacidad de defender sus intereses en esa zona.

“La Argentina no parte de cero. Tenemos en la Antártida la presencia ininterrumpida más longeva del mundo. Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses ” , sostuvo.

Luego agregó que “asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es una cuestión de supervivencia”.

El jefe de Estado también situó a las Malvinas dentro de esa estrategia, afirmando que “cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”.

“Debemos actuar hoy en función del futuro y Malvinas es el futuro. La Antártida no es solamente una cuestión de nuestro pasado”, concluyó.

“Las Malvinas son argentinas”

Al comienzo de su intervención, Milei reafirmó la posición de Buenos Aires respecto del archipiélago y sostuvo que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”.

El mandatario afirmó además que los isleños, al ser a su juicio “una población implantada en un territorio usurpado”, no poseen “un derecho legítimo a la autodeterminación” y calificó como inválidos los argumentos basados en los referendos realizados en las islas.

Asimismo, recordó que Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y ha llamado a ambos países a resolverla mediante negociaciones bilaterales y pacíficas.

Milei aseguró que durante los últimos tres años su administración obtuvo 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo al reclamo argentino y presentó más de 60 protestas formales frente a acciones unilaterales británicas.

En ese marco, también destacó las recientes declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abrió la puerta a reevaluar la posición histórica de Washington respecto de las Malvinas.

“Esto solo ya es un hecho inédito que da cuenta de que el rol y la relevancia de nuestro país en el mundo ha cambiado fuertemente”, sostuvo Milei.