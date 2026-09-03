Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Foto referencial.

Este fin de semana tendrá lugar el segundo cambio de hora de 2026 que marcará el inicio del horario de verano en el país.

La configuración de los relojes se encuentra determinada en el reciente Decreto 98 y aplica a gran parte del territorio nacional.

Cuándo es el cambio de hora

El cambio de hora es el 5 de septiembre, donde a las 23:59 del sábado se deberá adelantar el reloj en 60 minutos, para pasar a las 01:00 horas del domingo 6.

Por su parte, en Rapa Nui e Isla Salas y Gómez el cambio se realizará desde las 22:00 a las 23:00 horas del sábado 5 de septiembre.

La modificación aplica a gran parte del territorio nacional, sin embargo, el horario de verano se mantiene de forma indefinida en Aysén y Magallanes, por lo que no se cambia la hora en dichas regiones.

En tanto, la próxima configuración estará vigente hasta el sábado 3 de abril de 2027, momento en que volverá al horario de invierno.

Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Foto referencial

Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

Por su parte, en dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática se requerirá establecer la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.