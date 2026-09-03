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    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo presentó en IFA 2026 sus nuevos notebooks IdeaPad Vibe, equipados con Snapdragon X y AMD Ryzen AI 400, además de los computadores todo en uno IdeaCentre AIO i. Estas son sus principales características, precios y fechas de lanzamiento.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo aprovechó su evento Innovation World 2026 en Berlín para presentar una nueva generación de computadores de consumo centrados en la inteligencia artificial.

    Entre las principales novedades aparecen los Lenovo IdeaPad Vibe, una nueva familia de notebooks que combina procesadores Snapdragon X y AMD Ryzen AI 400 con diseños disponibles en siete colores.

    La compañía también renovó su oferta de computadores de escritorio con los IdeaCentre AIO i, equipos todo en uno equipados con procesadores Intel Core Series 3 y nuevas funciones de inteligencia artificial.

    Ambas familias forman parte de la estrategia de Lenovo para llevar herramientas de IA a computadores destinados al uso cotidiano, los estudios y el trabajo.

    Lenovo IdeaPad Vibe: notebooks con Snapdragon X y Ryzen AI 400

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Los Lenovo IdeaPad Vibe están dirigidos principalmente a estudiantes y usuarios que buscan un computador para tareas cotidianas, productividad y entretenimiento.

    Uno de sus principales elementos diferenciadores está en el diseño. Lenovo desarrolló la paleta de colores en colaboración con el Pantone Color Institute.

    Los notebooks estarán disponibles en siete tonos: Dreamy Violet, Spicy Gold, Zen Green, Chill Blue, Radiant Coral, Moody Blue y Lowkey Grey.

    “El color es la decisión de diseño más personal que toman los usuarios al elegir un dispositivo”, dice a La Tercera Brian Leonard, vicepresidente de Innovación en Diseño del Intelligent Devices Group de Lenovo.

    Más allá de su apariencia, los IdeaPad Vibe podrán configurarse con procesadores Qualcomm Snapdragon X o alternativas de la familia AMD Ryzen AI 400.

    Los equipos también incorporan las capacidades de Copilot+ PC, incluyendo herramientas de inteligencia artificial orientadas a tareas como traducción en tiempo real, videollamadas y productividad.

    IdeaPad Vibe: pantalla, memoria y características

    La nueva familia estará disponible en versiones de 14 y 15 pulgadas, con un chasis metálico y un peso inicial cercano a los 1,3 kilogramos.

    Dependiendo de la configuración, los modelos con procesadores AMD podrán incorporar hasta 32 GB de memoria.

    Lenovo también ofrecerá configuraciones con pantalla OLED y una cobertura de hasta el 100% del espacio de color DCI-P3, una característica especialmente relevante para reproducción multimedia y trabajos gráficos.

    Precio y fecha de lanzamiento de los Lenovo IdeaPad Vibe

    Lenovo informó que la nueva serie IdeaPad Vibe estará disponible a partir de octubre de 2026.

    Su precio partirá en aproximadamente 799 euros ($866.000 CLP), aunque las configuraciones y valores podrán variar dependiendo del mercado.

    Lenovo IdeaCentre AIO i: el nuevo computador todo en uno de Lenovo

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Para quienes buscan un computador de escritorio, Lenovo presentó además la nueva generación de IdeaCentre AIO i.

    Estos computadores todo en uno utilizan procesadores Intel Core Series 3 y entregan hasta 40 TOPS de rendimiento de inteligencia artificial a nivel de plataforma.

    Uno de los principales cambios está en su diseño. Lenovo eliminó la voluminosa caja central ubicada tradicionalmente en la zona posterior de la pantalla, buscando una apariencia más limpia para escritorios y espacios domésticos.

    Los equipos estarán disponibles con pantallas de 23,8 y 27 pulgadas, una tasa de actualización de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 350 nits.

    Lenovo AI Turbo Engine y cámara de hasta 5 MP

    Los nuevos IdeaCentre incorporan además Lenovo AI Turbo Engine, un sistema destinado a gestionar y optimizar el rendimiento del computador mediante inteligencia artificial.

    También cuentan con un sistema de iluminación adaptable que permite personalizar distintos efectos asociados al inicio del equipo o a la reproducción de música.

    A esto se suma un soporte ergonómico ajustable y la posibilidad de incorporar una cámara infrarroja de hasta 5 megapíxeles, equipada con un obturador físico de privacidad.

    Precio del Lenovo IdeaCentre AIO i

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    El Lenovo IdeaCentre AIO i estará disponible desde noviembre de 2026, con un precio inicial de 999 euros, equivalente a poco más de un millón de pesos chilenos según el tipo de cambio.

    Lenovo Qira: la apuesta por una IA personal

    Los nuevos computadores también se integran con Lenovo Qira, la plataforma de inteligencia artificial personal que la compañía está extendiendo a computadores, tablets, teléfonos y otros dispositivos compatibles.

    La herramienta busca proporcionar asistencia contextual y conectar diferentes dispositivos y aplicaciones del usuario.

    Qira también incorpora integraciones impulsadas por Workato para interactuar con servicios como correo electrónico y calendarios, permitiendo ejecutar determinadas acciones mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

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