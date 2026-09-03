“Cambiará nuestra forma de jugar”: técnico de Crystal Palace destaca las capacidades de Darío Osorio

Darío Osorio poco a poco se va adaptando a su nueva escuadra. En uno de los últimos movimientos del mercado de pases de Europa, el jugador nacional se unió al Crystal Palace desde el Midtjylland.

La transferencia contempló un préstamo con una obligación de compra de 30 millones de dólares más otros cuatro de la misma moneda, con una tasa de préstamo de 2 millones. En total, la operación involucrará US$ 36 millones, algo que lo mete entre los cinco precios más altos pagados en la historia por jugadores chilenos.

Durante la jornada del miércoles el ex futbolista de Universidad de Chile sumó sus primeros minutos con el balón en los entrenamientos, tal como lo compartió el club a través de sus redes sociales y este jueves el técnico Pierre Sage tomó la palabra para referirse a las capacidades del atacante.

En medio del análisis de los nuevos refuerzos de la escuadra, el adiestrador comentó que sobre el volante ofensivo que “necesitamos un jugador con velocidad en esta posición, y él es capaz de disparar desde lejos”.

“Ha marcado muchos goles así, lo que cambiará nuestra forma de jugar”, complementó el DT.

También tuvo palabras para el volante neerlandés Quinten Timber, quien llega desde el Marsella, y Ben Chilwell, quien regresa desde el Estrasburgo.

Sobre el primero indicó que “necesitamos este tipo de jugador porque tenemos cuatro en esta posición, pero son bastante parecidos. Necesitamos un jugador con más potencia en las piernas, que pueda proyectarse al área y ser más completo, abarcando todo el campo”.

En cuanto a Chilwell apuntó que “yo conocía el club y él conocía la ciudad. Lo conozco porque fue uno de mis rivales el año pasado con el Estrasburgo. Me gusta el jugador, me cae bien la persona. Nos aportará experiencia y es un jugador realmente bueno”.

Alistando el derbi

En la conferencia, el técnico aprovechó también de referirse al próximo duelo contra Fulham en uno de los derbis de Londres.

“El fútbol no tiene memoria. Lo que sucedió antes siempre se puede cuestionar, especialmente este año con muchos jugadores y entrenadores nuevos en ambos equipos”, apuntó.

“Jugamos contra ellos durante la pretemporada. Fue otro partido más. El equipo ha cambiado mucho desde aquel partido hasta ahora”, aseguró.

“Por eso me alegra tanto jugar contra ellos, porque necesitamos un partido de referencia por el momento”, cerró Sage.

El partido entre Fulham y Crystal Palace está programado para este sábado 5 de septiembre a partir de las 10.00 horas de Chile.