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    El Deportivo

    En la antesala de la Copa Davis: Tomás Barrios anuncia a entrenador argentino tras su participación en el US Open

    El tenista nacional dejó de trabajar hace unas semanas con Guillermo Gómez y ahora comenzará con un destacado coach transandino.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Tomás Barrios ya tiene nuevo entrenador. Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    Por primera vez en su carrera Tomás Barrios superó las clasificaciones del Abierto de Estados Unidos. Y lo hizo en una etapa de transición, pues por primera vez en más de una década ya no está con Guillermo Gómez como su entrenador.

    Hace unos días, El Deportivo adelantó que el chillanejo había dejado de trabajar con su técnico de toda la vida, quien a su vez tomó a Christian Garin. Sin embargo, restaba saber quién iba a ser el nuevo coach de Tomi.

    En entrevista con Clay-CNN Chile, Barrios despejó las dudas y habló sobre su presente y su futuro. “Nunca había ganado un partido acá en la qualy en cinco o seis años, así que no venía con tantas expectativas, pero jugué a gran nivel. En el debut me costó adaptarme a la velocidad de la pelota y se me escaparon algunos puntos de quiebre, pero el balance general es bueno”, expresó tras su eliminación en primera ronda ante el belga Alexander Blockx.

    El oriundo del Ñuble aprovechó de anunciar a su nuevo técnico: “Ha sido un año de cambios buscando dar el salto definitivo al circuito ATP. Terminé con mi entrenador y a partir de la próxima semana comienzo a trabajar con Alejandro Fabbri. Estoy con muchas ganas y convencido de que será una etapa muy positiva para consolidarme en los torneos grandes”.

    El coach transandino cuenta con experiencia en el tour junto a destacados jugadores sudamericanos como Diego Schwartzman, Víctor Estrella, Leonardo Mayer y Hugo Dellien, entre otros.

    La Copa Davis

    Uno de los compromisos más importantes del tenis chileno será el que se dará el 19 y 20 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional. Ahí, los dirigidos de Nicolás Massú recibirán a España, por un cupo en el Top 8 de la Copa Davis.

    “Jugar Copa Davis de local en Fiestas Patrias y en una instancia tan avanzada será muy especial. España tiene un equipo durísimo, pero con varios debutantes. A mí me ha tocado debutar como visitante y la presión se siente mucho; no es fácil. Ojalá el público chileno juegue un papel fundamental en las tribunas”, afirmó Barrios.

    También se refirió a la nueva estrella española, Rafael Jódar, quien sorpresivamente fue eliminado en su estreno en el US Open. “Obviamente es un jugadorazo. Ha tenido un año increíble. El año pasado entrené un par de veces con él; juega muy fácil, saca muy bien, juega muy fuerte. Pero sí, es distinto jugar Copa Davis, no es lo mismo, aunque sí es un rival complicado”, sentenció.

    Más sobre:TenisCopa DavisUS OpenTomás BarriosAlejandro FabbriChristian GarinGuillermo Gómez

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