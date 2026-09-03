Un castigo espejo que no fue escuchado: Chile Rugby se molesta por la débil sanción al uruguayo que lesionó a Shea y apela

Como pocas veces, el ambiente que rodea la camaradería en el rugby sudamericano se rompió. Más precisamente, con una fuerte entrada de Joaquín Myzska sobre el pilar nacional Emilio Shea, durante el partido en que Chile XV derrotó a Uruguay XV, por la primera jornada del Americas Rugby Championship.

El joven jugador nacional terminó con la pierna prácticamente pulverizada, pues el tackle tardío del charrúa le provocó una lesión multiligamentaria en la rodilla derecha luego de un tackle tardío del charrúa, lo que posteriormente desató una monumental gresca en el barroso césped del estadio CAP de Talcahuano.

El tiempo de recuperación se estima en 12 meses. Un hecho que representa un duro golpe para el equipo que comanda Pablo Lemoine, pues Shea se proyectaba como una carta para el Mundial del próximo año.

En Chile Rugby la situación provocó indignación por la crudeza de la entrada y por la poca empatía de los uruguayos ante la gravedad de los hechos. Para colmo, el Tribunal de Disciplina de Sudamérica Rugby estuvo lejos de escuchar el pedido de la federación nacional, que solicitó un castigo espejo de 52 partidos, tomando en cuenta que el malogrado jugador va a estar fuera de las canchas por al menos un año.

La organización adoptó determinaciones menos enérgicas que lo que se proyectaba. El infractor recibió un castigo muy inferior en proporción al enorme daño causado. “El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a dos representantes de la Unión de Rugby del Uruguay. Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Joaquín Myzska por trece partidos. Así, el jugador recién volverá a jugar el año próximo en fecha a definir en función del calendario actual. El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera”, señaló el dictamen.

La entidad también sancionó al capitán charrúa, Lucas Bianchi, quien recibió tres duelos de castigo. Además, fue castigado el capitán chileno Clemente Saavedra, a quien se le aplicaron tres juegos e Ignacio Dotti, con dos. Todos habían sido expulsados.

La representación nacional apelará, pues considera excesivamente insuficiente el castigo que recibió Myzska en proporción a las consecuencias de la terrible entrada en contra del jugador chileno. Además, causó molestia la ausencia del TMO en el certamen, una herramienta clave para ver situaciones como las ocurridas en Talcahuano.

Por otra parte, la situación también golpea en otros ámbitos y genera un lunar en las relaciones entre las respectivas federaciones, que además trabajan junto a Argentina en la candidatura para el Mundial de 2035. Un hito refleja la acción mancomunada en este lado del mundo para contrarrestar el poderío de las potencias europeas y más recientemente de Estados Unidos, todo con el impulso del legendario Agustín Pichot.

Actualmente, la postulación se encuentra trabajando en los diversos aspectos técnicos que exige World Rugby antes de iniciar las visitas a los candidatos para la cita. Conocedores de esta labor señalan que se ha avanzado bastante bien y que hay una buena parte de los requisitos en muy buen pie de cara a los siguientes pasos.

En las últimas horas, Myzska publicó una carta de disculpas. “Cuando uno comete un error, lo único que se puede hacer es aceptarlo, así como sus consecuencias. Ya me puse en contacto con Emilio, primero para disculparme luego del encuentro y luego para saber en la situación que se encontraba y ponerme a disposición de lo que precisara”, explicó.

“No he obtenido una respuesta aún y tampoco la estoy buscando. Espero que se recupere pronto, que el proceso sea lo más leve posible y poder verlo jugar muchos partidos más a lo largo de su carrera”, agregó.

El apoyo a Shea

Durante estos días, Emilio Shea obviamente no lo ha pasado bien. Lo vivido es un duro golpe para su sueño mundialista que, de todos modos, no está descartado y Pablo Lemoine también lo entiende así y va a esperarlo en busca del milagro que permita subirlo al avión rumbo a Oceanía.

De hecho, el entrenador lo considerará dentro del proceso, pese al escaso margen que le permiten los plazos de recuperación. En el mejor de los casos, el pilar chileno podrá estar de vuelta unas semanas antes del inicio de la cita planetaria, por lo que su lucha también ya no es solo física y psicológica, sino que será contra el tiempo.

Por estos días, el jugador se encuentra abocado a su cirugía y analizando todas las alternativas posibles para su recuperación. Asimismo, la federación y el propio Lemoine supervisarán este proceso, a través de sus distintas áreas.

La noche de este martes subió un video a su cuenta de Instagram, donde se refirió a la situación que atraviesa. “Han sido días raros, una mezcla de emociones, tristeza, rabia, frustración. La verdad que fue una injusticia, pero ahora mismo no vengo a hablar de eso; vengo a agradecerle a amigos, familia y a todos los chilenos y chilenas que me han mandado mensajes. La verdad que nunca en mi vida me han escrito tanto. Agradecido por todos los mensajes de fuerza, apoyo y ánimo”, dijo.

“Han significado mucho para mí y me han dado mucha fuerza para encarar lo que se me viene ahora. Eso, quiero que sepan que estoy muy agradecido y vamos con todo por esa recuperación. Estoy convencido de que volveré más fuerte y llegaré a ese Mundial”, decretó.