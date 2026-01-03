Pablo Lemoine: “Chile va a postular al Mundial de Rugby con Argentina, Brasil y Uruguay”

Chile clasificó al Mundial de Rugby de 2027, con más de 20 mil personas en las tribunas de Sausalito.

El notable progreso de los Cóndores en el plano internacional comienza a tener insospechadas consecuencias. Hace menos de una década, el rugby chileno se encontraba en el sótano del continente. Sin embargo, la visión expansiva que comenzó a través de la mirada expansiva de la leyenda Agustín Pichot hoy tiene al país en su segundo Mundial consecutivo y embarcándose en la empresa más ambiciosa de su historia.

Pablo Lemoine, head coach de la escuadra nacional, desclasifica a El Deportivo el secreto mejor guardado: Chile postulará al Mundial de 2035, en conjunto con Argentina, Uruguay y Brasil, formalizando el deseo que Pichot había manifestado hace un par de meses.

“Se va a oficializar la solicitud y Sudamérica en conjunto va a pedir el Mundial de 2035. Sería una coronación al excelente trabajo que está haciendo la región, con el liderazgo de Agustín, de Pino Piñeyrúa y de Chelo Calandra”, profundiza.

En ese contexto, cuenta que la decisión de apostar por la máxima cita, responde a que “hay un crecimiento organizado y en el alto rendimiento, con posibilidades de clasificar a los Mundiales, como lo han hecho Argentina, Uruguay y Chile, y un alza importante de Brasil, que está compitiendo de igual a igual”.

Lemoine no se queda ahí, pues sostiene que las opciones de éxito de la postulación son elevadas. “Somos un serio candidato, estamos hablando de ciudades como Buenos Aires, San Pablo, Río, Montevideo, Santiago, Mendoza, Córdoba... Imagínese la cantidad de gente viendo en esas ciudades una Copa del Mundo, lo que significarían como hubs turísticos, con la cantidad de fanáticos y la facilidad de llegar... Entonces, tenemos muchísimas posibilidades, pero al mismo tiempo queremos seguir avanzando en lo deportivo”, sostiene.

En este último aspecto, el charrúa cree que el modelo argentino es el mejor ejemplo de cómo se trabaja en la región: “Lo vemos todos los años, tienen un sistema de selección de jugadores, que terminan jugando a un primer nivel. Se está creciendo y si hay un buen entrenamiento, si hay objetivos de crecimiento, se amplía la base de jugadores, se masifica el rango y se respeta, será un gran paso. Otro ejemplo de que la región trabaja y empuja junta es el Super Rugby Americas. No es solo tener equipos, sino que se vayan transformando y que jueguen”, añade.

Poder económico

Lemoine cree que los importantes desembolsos que implica un Mundial de Rugby obligan a esta política de colaboración. “Se necesita un cierto poder económico detrás y por suerte Chile, Argentina, Brasil y Uruguay pueden asumir esa carga. Entre todos nos tenemos que ayudar”.

“Cuando se habla de un Mundial, es importante que la región entienda lo fundamental que es para los países. Cuando Agustín decidió empujar a todos a través de los Pumas, cambiaron muchas cosas y se aprendió mucho. La verdad que eso ya marcó una línea y hoy es importante poder acompañarlo, ya que le toca a Chile, en nuestro caso, ir allá adelante y contar con el apoyo de las empresas, del gobierno. Va a ser algo maravilloso”, subraya.

Pablo Lemoine llegó a Chile en septiembre de 2018 y logró clasificar a los Cóndores a sus dos primeros mundiales. Jonnathan Oyarzún/Photosport

“Hay una gran cantidad de fanáticos, tenemos la mejor carne del mundo y turísticamente estamos en una zona extraordinaria: Chile, de punta a punta, Uruguay, Argentina, Brasil... Hay una enorme cantidad de opciones y oportunidades para luchar por la Copa del Mundo. Estamos trabajando para ser cada vez mejores”, manifiesta.

Los próximos pasos

Cristián Rudloff, presidente de Chile Rugby, explica cuáles son los siguientes pasos para avanzar en el sueño sudamericano, que dentro de este año entrará en tierra derecha.

“Comenzamos a conversarlo y a consolidarlo con Agustín Pichot en septiembre”, explica el timonel nacional, quien ha llevado a cabo las conversaciones con el resto de los dirigentes desde septiembre del año pasado, cuando empezó a tomar forma la idea de la leyenda argentina.

“Esto nace al ver también el apoyo que está poniendo World Rugby en Estados Unidos para la organización del Mundial del 2031. Nosotros vemos que todo ese apoyo también lo podemos colocar en la región y con una inversión importante en pos del crecimiento y en la consolidación de un público masivo a nivel regional. Entonces, vemos con bastante realismo que es posible organizar un Mundial en Sudamérica”, agrega.