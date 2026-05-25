José Cabero, en la mira: el clásico entre la UC y Colo Colo reabre los cuestionamientos al arbitraje y Roberto Tobar.

La designación y posterior dirección de José Cabero en el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo vuelve a instalar cuestionamientos en torno a la Comisión de Árbitros encabezada por Roberto Tobar.

Tras el encuentro, Daniel Garnero se refirió a la actuación del juez. “Si comento lo que me dicen los árbitros al borde de la cancha sería un papelón, así que prefiero no hacerlo”, lanzó.

El réferi había tenido un encontrón con el técnico recientemente en el empate de la UC 1-1 ante Ñublense por la Copa de la Liga. En aquel encuentro, una fuerte infracción de Matías Palavecino sobre Jovany Campusano derivó en revisión del VAR y posterior tarjeta roja para el volante antes del entretiempo. “Él no quiere ir a pisar, es un contacto producto de la inercia de la jugada, pero el árbitro tomó su decisión”, señaló el entrenador argentino en esa oportunidad. Durante ese partido, el DT además fue amonestado por sus reclamos contra el cuerpo arbitral.

El clásico se le escapó de las manos

Pese a esa situación reciente, Cabero fue designado por Tobar para dirigir a Universidad Católica, esta vez ante Colo Colo en el Claro Arena. El compromiso terminó nuevamente se le escapó de las manos al silbante y terminó con incidentes entre ambos planteles una vez finalizado el encuentro.

El principal involucrado fue Vicente Bernedo. El arquero cruzado ya había tenido un fuerte cruce con Leandro Hernández tras el primer gol de Javier Correa. Luego del pitazo final, el guardameta se enfrentó a jugadores albos y intentó lanzar golpes de puño, situación que provocó la reacción de futbolistas de Colo Colo y derivó en una pelea generalizada que involucró a suplentes y miembros de los cuerpos técnicos.

Desde Colo Colo, Javier Méndez y Joaquín Sosa también participaron en los incidentes. Ahora se espera el informe arbitral de Cabero y las eventuales sanciones del Tribunal de Disciplina. Minutos antes, en el tiempo adicional del duelo, Tomás Alarcón fue expulsado por una infracción.

Además, nuevamente tuvo un duro choque con el cuerpo técnico de la UC. En esta ocasión expulsó a uno de los ayudantes de Garnero.

Cabero dirigió el clásico de la UC ante Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los ojos sobre Tobar

La nueva controversia arbitral se produce en medio del complejo escenario que enfrenta Roberto Tobar al mando de la Comisión de Árbitros. El exjuez arrastra cuestionamientos desde el año pasado, especialmente tras su reunión con Aníbal Mosa en el estadio Monumental antes de un clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, episodio que generó molestia en distintos clubes y críticas dentro de la ANFP.

En Quilín también existe preocupación por la seguidilla de errores arbitrales en el fútbol chileno. Hace algunas semanas, Pablo Milad abordó públicamente el momento del arbitraje nacional. “Siempre hay que cuestionarse en esto y hay que mejorar, lo veo cada lunes cuando se analizan los partidos, se analizan los errores de los árbitros, y ellos ven con preocupación que tienen que mejorar. Eso es importante. Lo sabe Tobar y todo el equipo de Tobar: tienen que mejorar”, señaló el presidente de la ANFP.

Dentro del ente rector del balompié nacional persisten cuestionamientos a la gestión interna de Tobar, tanto por el manejo de conflictos arbitrales como por episodios administrativos ocurridos durante su mandato al frente de la comisión.