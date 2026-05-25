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    Política

    Mirosevic valora idea de extender discusión de la megarreforma y afirma: “Este proyecto como está, no hay cómo aprobarlo”

    El senador del Partido Liberal criticó al ministro Quiroz por la megarreforma, acusando que su idea inicial de despachar el proyecto en junio "es una falta de respeto”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    Fue el domingo cuando el biministro, Claudio Alvarado (Interior y Segegob), allanó la idea de extender más allá de junio la discusión al interior del Congreso Nacional del proyecto estrella del Presidente José Antonio Kast: la reforma de Reconstrucción Nacional. Esto, pese a que en un inicio el Ejecutivo había fijado como meta despachar la iniciativa durante junio.

    La idea de aplazar la discusión fue bien recibida desde la oposición. En esa línea, el senador Vlado Mirosevic (PL), en diálogo con radio Duna, afirmó que le “parece muy bien”.

    “Yo creo que más que una postura es una constatación de la realidad. En el Senado no se acepta que los proyectos pasen así volando, menos los proyectos de esta envergadura”, aseveró.

    En ese sentido, remarcó que este proyecto “en el Senado no tiene ninguna posibilidad de pasar en los tiempos que dijo (el ministro de Hacienda) Jorge Quiroz, eso es una falta de respeto”, sostuvo.

    El senador lanzó dardos contra el ministro de Hacienda y acusó que la idea de tramitar esta reforma en un periodo acotado “habla de la inexperiencia del ministro Quiroz y también una especie de desprecio por las instituciones democráticas”.

    Respecto al megaproyecto, Mirosevic planteó que “con este proyecto como está, yo les digo sinceramente, no hay cómo aprobarlo”.

    “Como está, aprobarlo es una irresponsabilidad brutal con el país. Aquí va más allá de izquierda o derecha, oficialismo u oposición”, indicó.

    Más sobre:Vlado MirosevicMegaproyectoMegarreformaJosé Antonio Kast

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