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    Alvarado defiende cambio de gabinete y afirma que busca dar “más energía” a seguridad

    El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno sostuvo que la decisión del Presidente José Antonio Kast respondió a una evaluación permanente del Ejecutivo. Además, afirmó que el plan de seguridad será presentado el 2 de junio en el Senado.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió el cambio de gabinete realizado por el Presidente José Antonio Kast y sostuvo que la decisión apunta a reforzar la gestión en materia de seguridad.

    En entrevista con Mesa Central de T13, Alvarado afirmó que los gobiernos deben mantener una evaluación permanente de sus acciones y decisiones, y que desde ese proceso corresponde adoptar ajustes cuando sea necesario.

    “Es normal y natural que en un gobierno exista una evaluación permanente de sus acciones, de sus decisiones, y de esa evaluación reflexionar y tomar decisiones”, sostuvo el ministro.

    Según explicó, el Mandatario consideró necesario “darle más energía, más fuerza” a los temas de seguridad, además de integrar la coordinación política, comunicacional y programática del gobierno.

    Alvarado defiende cambio de gabinete y afirma que busca dar “más energía” a seguridad

    Alvarado descartó que el cambio de gabinete deba leerse únicamente como una señal de error o improvisación, y lo presentó como una muestra de resolución presidencial frente a un área prioritaria para el Ejecutivo.

    “Las decisiones en un gobierno de emergencia tienen que ser rápidas, porque esa es la forma de corregir para volver a tomar el rumbo y encaminarse hacia los objetivos propuestos”, afirmó.

    En esa línea, sostuvo que el Presidente actuó pensando en el país y no en el costo político de realizar un ajuste temprano en su equipo.

    “Él antepone los intereses del país en materias que son importantes, como en el ámbito de la seguridad, que él considera que necesitan un reimpulso”, señaló.

    Alvarado defiende cambio de gabinete y afirma que busca dar “más energía” a seguridad DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Plan de seguridad

    Respecto al plan de seguridad, Alvarado reconoció que al gobierno le ha faltado transmitir mejor las acciones que está desarrollando en la materia.

    El ministro mencionó operativos conjuntos entre policías, decomisos de droga en la zona norte y procedimientos vinculados al contrabando de cigarrillos y mercaderías.

    “Se están haciendo cosas, pero la gente como que no las percibe, como que no las siente”, afirmó, agregando que hasta ahora la información ha sido comunicada de manera “aislada” y “sectorial”.

    Alvarado sostuvo que el plan de seguridad tiene tres ejes: control del territorio, mayor efectividad en la persecución del crimen organizado y fortalecimiento institucional.

    Alvarado defiende cambio de gabinete y afirma que busca dar “más energía” a seguridad Diego Martin

    También destacó las intervenciones en Temucuicui, señalando que para ejecutar ese tipo de operativos se requiere “disposición y voluntad política”, además de respaldo a las fuerzas policiales y militares desplegadas en la zona.

    El ministro adelantó que el titular de Seguridad, Martín Arrau, expondrá el 2 de junio en una sesión plenaria del Senado, donde se presentarán los parámetros, objetivos, acciones, procedimientos y metas del plan.

    “Un buen gobierno tiene que tener siempre fórmulas para medirse. No basta con el discurso, no basta con la frase bien hecha”, afirmó Alvarado.

    Alvarado defiende cambio de gabinete y afirma que busca dar “más energía” a seguridad DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Defensa a la ministra Lincolao

    Alvarado también abordó los cuestionamientos a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, luego de que se le preguntara por su ausencia durante el cambio de gabinete debido a un permiso administrativo.

    El biministro defendió que la secretaria de Estado hiciera uso de ese permiso, señalando que se trataba de una situación familiar en Estados Unidos.

    “Cuando uno está en política, no deja de ser persona y no deja de atender los requerimientos de su familia”, afirmó.

    Consultado por el hecho de que la ministra tenga vínculos familiares y personales en Estados Unidos, Alvarado sostuvo que aquello reflejaría su disposición a realizar sacrificios personales para asumir una función pública en Chile.

    Alvarado defiende cambio de gabinete y afirma que busca dar “más energía” a seguridad

    “Eso habla muy bien de ella, que está dispuesta a sacrificar sus cosas personales para aportar al país”, señaló.

    El ministro también descartó que sus inasistencias a comisiones se deban necesariamente a que esté fuera del país, y explicó que en ocasiones las agendas parlamentarias coinciden con otras actividades del gobierno o del propio Congreso.

    “No es que ella no vaya porque no quiera ir, o no vaya porque esté ausente del país”, sostuvo.

    Finalmente, Alvarado afirmó que desconoce eventuales compromisos asumidos entre la ministra y el Presidente al momento de su nombramiento, pero defendió sus condiciones para liderar el Ministerio de Ciencia. “Es una persona que tiene todas las condiciones y todas las capacidades”, aseguró.

    Más sobre:Claudio AlvaradoBiministroMinistroGobiernoSegegobSeguridadInteriorLa Moneda

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