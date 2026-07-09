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    Carabineros incautan 500 mil láminas y 300 álbumes falsificados del Mundial: avalúo supera los $93 millones

    Dos personas fueron detenidas en Santiago tras un control preventivo. En el vehículo también se encontró una pistola de fantasía y distintos elementos utilizados para la comercialización del material incautado.

    Por 
    Luis Cerda

    Un control preventivo realizado por Carabineros permitió la detención de dos personas y la incautación de cerca de 500 mil láminas y 300 álbumes del Mundial de Fútbol presuntamente falsificados, además de una pistola de fantasía y diversos elementos utilizados para la comercialización de este material, con un perjuicio económico preliminar estimado en $93 millones.

    El procedimiento ocurrió la tarde de este miércoles, cerca de las 17.30 horas, cuando personal de la Segunda Comisaría de Santiago fiscalizaba un vehículo BMW X3 color burdeo que circulaba con la totalidad de sus vidrios polarizados, lo que impedía observar su interior.

    Al controlar al conductor, los funcionarios constataron que no portaba su licencia de conducir ni toda la documentación del automóvil.

    Durante la revisión del vehículo encontraron una pistola de fantasía de color negro, similar a una Glock y sin nomenclatura. Posteriormente, al inspeccionar el maletero, descubrieron las cajas con las láminas y álbumes presuntamente falsificados, además de otros implementos destinados a su distribución y venta.

    Los dos ocupantes del automóvil, ambos chilenos con antecedentes penales, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Ninguno mantenía órdenes de detención vigentes.

    El mayor Gonzalo Vera, de la Segunda Comisaría de Santiago, explicó que el procedimiento se originó en el marco de los controles preventivos que realiza la unidad.

    Asimismo, precisó que durante la inspección del automóvil se detectó el material falsificado y el arma de fantasía.

    “Durante el procedimiento se encontró un arma del tipo pistola de fantasía y se incautaron aproximadamente 500 mil láminas y 300 álbumes del Mundial, además de diversos elementos destinados a su comercialización, todos falsificados con un perjuicio económico preliminar estimado en 93 millones de pesos”, detalló.

    Ambos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer el origen del material y su eventual red de distribución.

    Más sobre:PolicialLáminas del MundialCarabineros

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