Detienen a dos sujetos por homicidio de hombre que fue encontrado en la Cuesta Zapata

Dos sujetos fueron detenidos por el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado en la Cuesta Zapata, en la comuna de Curacaví, el pasado 12 de abril.

De acuerdo a lo que detalló la fiscal Carmen Gloria Guevara, “tenemos dos colombianos detenidos, uno en calidad de autor directo, sería el líder de esta suerte de organización, y tenemos otra persona de nacionalidad colombiana que tendría hasta este minuto la calidad de encubridor”.

Según fue dado a conocer por las autoridades, en el operativo de detención, además se logró la incautación de 18 kilos de cocaína y cuatro armas de fuego.

Cabe recordar que el cuerpo de la víctima -también de nacionalidad colombiana- fue encontrado con diferentes tipos de lesiones. Al respecto la fiscal sostuvo que serán formalizados por “homicidio calificado por dos causales, evidentemente hay premeditación, pero hay ensañamiento porque se aumentó inhumanamente el dolor de la víctima, y así lo dice la autopsia”.

Por su parte, el fiscal Héctor Barros, señaló que “nosotros en este punto de la investigación no tenemos establecido que sea un secuestro, lo que sí tenemos establecido que es un homicidio calificado. Ahora, la existencia de droga y arma, claro, le da un matiz distinto a los otros secuestros extorsivos que hemos tenido en el caso de ciudadanos venezolanos, pero en este caso en particular son los tres de nacionalidad colombiana”.

Los sujetos serán formalizados durante esta mañana.