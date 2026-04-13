Encuentra cuerpo de hombre decapitado y maniatado en Curacaví

El cuerpo de un hombre decapitado y con señales de violencia fue encontrado en horas de la noche en la comuna de Curacaví.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche, a la altura del kilómetro 2 de la Cuesta Zapata, donde un vecino del sector observó un amago de incendio por lo que se acercó con el fin de extinguir las llamas.

Al llegar al lugar es que se percató que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano.

Según detalló la fiscal ECOH, Carmen Gloria Guevara, “previa revisión nos podemos dar cuenta que se trata de un cuerpo de sexo masculino, que está decapitado, maniatado, y una de las extremidades con una fractura expuesta, se encontraría presumiblemente envuelto, y esos son los antecedentes que tenemos hasta el minuto”.

Personal de la Fiscalía ECOH en conjunto con el OS9 y Labocar de Carabineros se encuentran trabajando en el lugar con el fin de determinar como ocurrieron los hechos.

“Se está haciendo trabajo en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana al cuerpo, para buscar evidencia en el mismo cuerpo, evidentemente establecer la identidad, y si el móvil operando obedece, entre comillas, lo que conocemos como una marca delictual”, expresó la fiscal.