SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encuentra cuerpo de hombre decapitado y maniatado en Curacaví

    Personal de la Fiscalía ECOH en conjunto con el OS9 y Labocar de Carabineros se encuentran investigando el hecho.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El cuerpo de un hombre decapitado y con señales de violencia fue encontrado en horas de la noche en la comuna de Curacaví.

    Los hechos se registraron cerca de la medianoche, a la altura del kilómetro 2 de la Cuesta Zapata, donde un vecino del sector observó un amago de incendio por lo que se acercó con el fin de extinguir las llamas.

    Al llegar al lugar es que se percató que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano.

    Según detalló la fiscal ECOH, Carmen Gloria Guevara, “previa revisión nos podemos dar cuenta que se trata de un cuerpo de sexo masculino, que está decapitado, maniatado, y una de las extremidades con una fractura expuesta, se encontraría presumiblemente envuelto, y esos son los antecedentes que tenemos hasta el minuto”.

    Personal de la Fiscalía ECOH en conjunto con el OS9 y Labocar de Carabineros se encuentran trabajando en el lugar con el fin de determinar como ocurrieron los hechos.

    “Se está haciendo trabajo en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana al cuerpo, para buscar evidencia en el mismo cuerpo, evidentemente establecer la identidad, y si el móvil operando obedece, entre comillas, lo que conocemos como una marca delictual”, expresó la fiscal.

    Más sobre:PolicialCuracavíCarabinerosECOH

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China pide un “paso sin obstáculos” a través del estrecho de Ormuz tras el anuncio de bloqueo por parte de Trump

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Ministra Marín enfrenta segundo test en comisión del Senado por despido de Priscilla Carrasco

    Las jugarretas que han convertido a Manouchehri (PS) en el principal dolor de cabeza de Kast

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 52% piensa que el gobierno del Presidente Kast ha sido peor de lo que esperaba

    Cadem: 52% piensa que el gobierno del Presidente Kast ha sido peor de lo que esperaba

    2.
    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    3.
    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    4.
    Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibidas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

    Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibidas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

    5.
    Chomali en fiesta de Cuasimodo en Colina: “Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia”

    Chomali en fiesta de Cuasimodo en Colina: “Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 13 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministra Marín enfrenta segundo test en comisión del Senado por despido de Priscilla Carrasco

    Las jugarretas que han convertido a Manouchehri (PS) en el principal dolor de cabeza de Kast

    Las declaraciones de patrimonio e intereses que ha presentado el gabinete de Kast
    Negocios

    Las declaraciones de patrimonio e intereses que ha presentado el gabinete de Kast

    Quiroz y Kast inician su cruce por el Rubicón

    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales
    Tendencias

    Adictos al celular: por qué cuesta tanto desengancharse de las redes sociales

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Rory McIlroy se consagra bicampeón y sigue agigantando su leyenda en el Masters de Augusta
    El Deportivo

    Rory McIlroy se consagra bicampeón y sigue agigantando su leyenda en el Masters de Augusta

    Inauguran los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá con más de 200 deportistas del Team Chile

    Ecuador le pasa por arriba a la Roja Sub 17 y la obliga a buscar la clasificación al Mundial en el playoff

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia
    Cultura y entretención

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    China pide un “paso sin obstáculos” a través del estrecho de Ormuz tras el anuncio de bloqueo por parte de Trump
    Mundo

    China pide un “paso sin obstáculos” a través del estrecho de Ormuz tras el anuncio de bloqueo por parte de Trump

    Netanyahu asegura que “la guerra continúa” tras visitar el sur de Líbano

    Trump arremete contra el Papa León XIV y lo califica de “débil frente al crimen” y “terrible” en política exterior

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones