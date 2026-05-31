CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Eduardo Vargas emplaza a sus detractores tras su gran actuación en la U: “Han hablado mucho que estoy retirado”

    El delantero que marcó los dos goles del triunfo azul reconoció también que entraron "relajados" en el segundo tiempo y anunció más trabajo para seguir mejorando.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Vargas anotó un doblete ante Deportes Concepción. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Eduardo Vargas fue la gran apuesta de Fernando Gago en el duelo ante Deportes Concepción. “Tuvo una excelente semana de trabajo”, fue la justificación del técnico transandino para elegir al ariete de la Generación Dorada por sobre Juan Martín Lucero.

    Y la apuesta le dio resultado. Vargas tuvo la personalidad suficiente para pararse frente al balón, cuando una mano en el área lila fue transformada en penal por el VAR. Pero antes, fue quién más reclamó y pidió que fueran a ver la jugada.

    Estoy muy contento por la victoria. La necesitábamos. Y ahora, tenemos que seguir mejorando, porque en el segundo tiempo entramos un poco relajados y nos empataron. Pero pudimos ganarlo”, aseguró Turboman en diálogo con TNT Sports.

    Luego, el hombre que le entregó el triunfo a los laicos con una jugada que hacía en sus mejores momentos en la Roja, desafió a sus detractores. “Han hablado mucho que estoy retirado, pero después dicen que estoy bien. Pero aquí lo más importante es el equipo. Por lo mismo, tenemos que seguir trabajando en la semana para mejorar”, soltó el goleador.

    Gago habló tras el triunfo azul. Foto: Diego Martín/Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Se lo ganó en las últimas dos semanas

    La U tuvo 15 días para preparar este partido, pues fue postergado su duelo con O’Higgins por la participación de los celestes en la Copa Sudamericana. Por lo mismo, tal como lo reveló Fernando Gago, hubo tiempo para que sus jugadores pelearan por un puesto en el 11 titular.

    Lo he dicho siempre: la alineación se gana en el entrenamiento y a Eduardo (Vargas) lo vi bien desde lo físico y desde el compromiso que tiene con la institución y por eso decidimos que juegue”, aseveró el director técnico transandino.

    Luego, al analizar el compromiso con la institución sureña, Gago reconoció que sufrieron más de la cuenta ante uno de los colistas de la Liga de Primera. “El análisis del partido en el primer tiempo sostuvimos más el juego que buscábamos. Después del gol, nos metimos atrás y cedimos la iniciativa y en el segundo tiempo nos costó sostener el juego y con el empate, subimos las líneas y a tener más el control del partido”, concluyó.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileEduardo VargasTurbomanUniversidad de Chile vs Deportes ConcepciónDeportes ConcepciónFútbolLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel suspende las clases en el norte del país tras la intensificación de los ataques de Hezbolá

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Qué pena me das: un relato de Jaime Bayly

    “El Estado está haciendo su trabajo”: Arrau destaca operativo policial que derivó en más de 1.400 detenidos

    Lo más leído

    1.
    PSG, otra vez de fiesta: gana el bicampeonato de la Champions en penales ante Arsenal y Luis Enrique firma un equipo de época

    PSG, otra vez de fiesta: gana el bicampeonato de la Champions en penales ante Arsenal y Luis Enrique firma un equipo de época

    2.
    Tiane Endler, hexacampeona: OL Lyonnes gana una vez más el título de la liga francesa femenina

    Tiane Endler, hexacampeona: OL Lyonnes gana una vez más el título de la liga francesa femenina

    3.
    Alejandro Tabilo tumba a la revelación de 17 años: vence a Moise Kouamé y se mete en octavos de final de Roland Garros

    Alejandro Tabilo tumba a la revelación de 17 años: vence a Moise Kouamé y se mete en octavos de final de Roland Garros

    4.
    Turboman, al rescate: Eduardo Vargas salva a la U del descalabro ante Deportes Concepción y le da un alivio a Gago

    Turboman, al rescate: Eduardo Vargas salva a la U del descalabro ante Deportes Concepción y le da un alivio a Gago

    5.
    El emotivo reencuentro de Mirko Jozic y Lizardo Garrido, emblemas del Colo Colo campeón de América en 1991

    El emotivo reencuentro de Mirko Jozic y Lizardo Garrido, emblemas del Colo Colo campeón de América en 1991

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “El Estado está haciendo su trabajo”: Arrau destaca operativo policial que derivó en más de 1.400 detenidos
    Chile

    “El Estado está haciendo su trabajo”: Arrau destaca operativo policial que derivó en más de 1.400 detenidos

    Alcaldes piden al Mineduc frenar los SLEP y proponen un sistema mixto de administración municipal

    Alta asistencia a actividades en todo Chile: las postales que deja la primera jornada del Día del Patrimonio

    Maquiavelo a rajo abierto
    Negocios

    Maquiavelo a rajo abierto

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades

    Megarreforma en el Senado: Hacienda partirá solo ingresando cambios al Sence y sin insistir con propiedad intelectual

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas
    Tendencias

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    A los insultos: la dura discusión entre Calderón y Altamirano que marcó el duelo entre la U y Deportes Concepción
    El Deportivo

    A los insultos: la dura discusión entre Calderón y Altamirano que marcó el duelo entre la U y Deportes Concepción

    La queja de Larrivey con el árbitro que expulsó a Diego Carrasco: “Salvo que tenga el oído de un lobo, es imposible que lo escuche”

    Eduardo Vargas emplaza a sus detractores tras su gran actuación en la U: “Han hablado mucho que estoy retirado”

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Israel suspende las clases en el norte del país tras la intensificación de los ataques de Hezbolá
    Mundo

    Israel suspende las clases en el norte del país tras la intensificación de los ataques de Hezbolá

    Patagonia vs. Pattie Gonia: los detalles tras la demanda que enfrenta a la marca con una activista ambiental

    Investigan posible caso de contagio de virus ébola en Brasil

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas