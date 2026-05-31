Eduardo Vargas emplaza a sus detractores tras su gran actuación en la U: “Han hablado mucho que estoy retirado”

Eduardo Vargas fue la gran apuesta de Fernando Gago en el duelo ante Deportes Concepción. “Tuvo una excelente semana de trabajo”, fue la justificación del técnico transandino para elegir al ariete de la Generación Dorada por sobre Juan Martín Lucero.

Y la apuesta le dio resultado. Vargas tuvo la personalidad suficiente para pararse frente al balón, cuando una mano en el área lila fue transformada en penal por el VAR. Pero antes, fue quién más reclamó y pidió que fueran a ver la jugada.

“Estoy muy contento por la victoria. La necesitábamos. Y ahora, tenemos que seguir mejorando, porque en el segundo tiempo entramos un poco relajados y nos empataron. Pero pudimos ganarlo”, aseguró Turboman en diálogo con TNT Sports.

Luego, el hombre que le entregó el triunfo a los laicos con una jugada que hacía en sus mejores momentos en la Roja, desafió a sus detractores. “Han hablado mucho que estoy retirado, pero después dicen que estoy bien. Pero aquí lo más importante es el equipo. Por lo mismo, tenemos que seguir trabajando en la semana para mejorar”, soltó el goleador.

Gago habló tras el triunfo azul. Foto: Diego Martín/Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Se lo ganó en las últimas dos semanas

La U tuvo 15 días para preparar este partido, pues fue postergado su duelo con O’Higgins por la participación de los celestes en la Copa Sudamericana. Por lo mismo, tal como lo reveló Fernando Gago, hubo tiempo para que sus jugadores pelearan por un puesto en el 11 titular.

“Lo he dicho siempre: la alineación se gana en el entrenamiento y a Eduardo (Vargas) lo vi bien desde lo físico y desde el compromiso que tiene con la institución y por eso decidimos que juegue”, aseveró el director técnico transandino.

Luego, al analizar el compromiso con la institución sureña, Gago reconoció que sufrieron más de la cuenta ante uno de los colistas de la Liga de Primera. “El análisis del partido en el primer tiempo sostuvimos más el juego que buscábamos. Después del gol, nos metimos atrás y cedimos la iniciativa y en el segundo tiempo nos costó sostener el juego y con el empate, subimos las líneas y a tener más el control del partido”, concluyó.