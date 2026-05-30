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    El emotivo reencuentro de Mirko Jozic y Lizardo Garrido, emblemas del Colo Colo campeón de América en 1991

    El entrenador croata y el jugador más experimentado del plantel que alzó la Copa Libertadores volvieron a verse, en Croacia.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mirko Jozic y Lizardo Garrido.

    Mirko Jozic y Lizardo Garrido son dos emblemas de la historia de Colo Colo. A ambos los une una campaña inolvidable: la que, en 1991, permitió que los albos se transformaran en el único equipo chileno que ha levantado la Copa Libertadores de América. La gesta se conmemora cada 5 de junio. La próxima semana, de hecho, el Club Social y Deportivo albo juntará a los integrantes de ese plantel en una cena.

    El técnico croata y el exdefensor, el jugador más experimentado de ese linajudo plantel, volvieron a encontrase, en una auténtica sorpresa para el entrenador, quien no esperaba en absoluto la visita de uno de sus pupilos más insignes.

    Sorpresa y emoción

    De hecho, el registro, que fue revelado por Lana, la hija del estratega, da cuenta de la emoción mutua de Jozic y Garrido al momento de la coincidencia.

    Lana fue, precisamente, la ideóloga de la reunión. "Le estamos mintiendo que nos quitaron la mesa unos chilenos. No sabe lo que le tenemos preparado. Le tenemos una sorpresa muy linda y muy grande a mi papá. Alguien lo vino a visitar”, adelanta, a modo de introducción, antes de que se produzca el ingreso a escena de quien ocupara el puesto de último hombre en una formación que los hinchas albos pueden, perfectamente, repetir de memoria.

    La reacción de Jozic fue, ciertamente, de sorpresa. “¡Amigo mío!“, exclamó el entrenador que llevó a los albos a conseguir el primer título internacional en la historia del fútbol chileno. Lo que vino después fue un profundo abrazo, propio de la relación entre dos figuras emblemáticas que, con el tiempo, se fueron transformando en grandes amigos.

    El Chano aprovechó el paso por Europa por motivos personales para concretar un antiguo deseo. Sus compañeros en el histórico del plantel del Cacique han ido reaccionando al cónclave a través de sus redes sociales. “¡Qué hermoso momento Lana! Estos dos merecen una estatua en el Monumental”, escribió, por ejemplo, Marcelo Ramirez. “Qué hermoso momento este reencuentro después de tanto tiempo”, complementó Rubén Espinoza.

    Más sobre:Colo ColoMirko JozicLizardo GarridoCopa LibertadoresFútbolFútbol Nacional

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