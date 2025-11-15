OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    La fuerte confesión de Mirko Jozic por el lazo que generó con los albos: “Nunca volví a ser el de Colo Colo”

    El técnico croata, quien guio al Cacique al título de la Copa Libertadores de América, en 1991, reapareció públicamente. Habló del eterno vinculo con el equipo más popular de Chile.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mirko Jozic, en su paso por Colo Colo (Foto: @csdcolocolo)

    Mirko Jozic es uno de los técnicos más trascendentes de Colo Colo y del fútbol chileno. El croata le entregó al Cacique sus tres títulos a nivel internacional: la Copa Libertadores, en 1991, y la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana el año siguiente. En Macul su recuerdo está intacto y es eterno. También dirigió a la Selección, aunque con menos éxito.

    El croata reapareció públicamente en el programa Socios por el Mundo, de Canal 13. En la intervención, reforzó el fuerte vínculo que tiene con el equipo albo y habló, incluso, de los efectos que generó en su carrera.

    La fuerte confesión de Mirko Jozic por el lazo que generó con los albos: “Nunca volví a ser el de Colo Colo”

    El campeón mundial juvenil en Chile 1987, con la extinta Yugoslavia, que tenía como figuras a Zvonimir Boban y Robert Prosinecki, dejó una clara reflexión respecto de la identidad que alcanzó con los albos. “Cuando salí de Chile, y que me disculpen los otros equipos donde estuve, nunca volví a ser el Mirko de Colo Colo”, dijo.

    "Colo Colo para mí fue algo diferente. Firmé contrato por amistad y no por ganar tanto dinero, porque por otro lado llegaban con el triple, pero no quería", explicó respecto de un lazo que comenzó, en el primer equipo, comenzó en 1990 y se extendió hasta 1993, cuando asumió en la Roja. Antes, en 1988 había liderado un proceso de transformación en las divisiones inferiores albas.

    Eduardo Menichetti y Mirko Jozic, posando con la Libertadores. Foto: Conmebol. Conmebol

    Una vida compleja

    También confesó las dificultades personales que soslayaban sus éxitos deportivos, a propósito de la guerra en su país. "“Mi vida en Chile no fue fácil. Yo estuve en Chile durante la guerra en Croacia. Estuve siempre en contacto con la embajada porque fuimos amigos, siempre me mandaban información", explicó.

    “Estás dividido. Mitad del cuerpo para un lado, mitad para el otro. Cuando tienes muchas razones deportivamente para sentirte contento, no puedes vivir tranquilo. No fue fácil, no quiero para nadie lo mismo", añadió.

    Más sobre:Colo ColoMirko JozicFútbolFútbol Nacional

