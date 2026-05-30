El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, uno de los pensadores más influyentes del último siglo y creador de la teoría del pensamiento complejo, falleció a los 104 años, informó este sábado su familia al diario Le Monde.

Morin murió el viernes, según confirmó su entorno. El intelectual francés fue reconocido por una trayectoria marcada por la reflexión sobre la condición humana, la crítica a los dogmatismos y la búsqueda de una comprensión interdisciplinaria del mundo.

Nacido el 8 de julio de 1921 en París, en una familia de inmigrantes judíos laicos, Morin se formó como sociólogo, aunque prefería definirse como un “humanólogo”, al integrar en su obra elementos de filosofía, psicología, etnografía, biología y ciencias sociales.

Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi. A lo largo de su vida, también se destacó por combatir la intolerancia, cuestionar el estalinismo y promover una mirada humanista frente a los grandes conflictos políticos, sociales y culturales.

Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo

El pensamiento complejo

Morin es especialmente conocido por su obra El método, una serie de seis volúmenes publicada entre fines del siglo XX y comienzos del XXI, donde desarrolló su teoría del pensamiento complejo.

Esta propuesta plantea que el conocimiento no puede entenderse de manera fragmentada o aislada, sino a partir de la relación entre distintas disciplinas, fenómenos y dimensiones de la realidad.

Su enfoque tuvo especial influencia en áreas como la educación, la sociología, la filosofía, la comunicación y los estudios sobre cultura de masas. También fue ampliamente leído en América Latina, donde su obra encontró una importante recepción académica e intelectual.

Entre sus libros más destacados figuran El hombre y la muerte, El cine o el hombre imaginario, Introducción al pensamiento complejo y Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.

Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo ©Catherine Gugelmann/Opale/Leemage

Homenajes tras su muerte

Tras conocerse su fallecimiento, el presidente francés Emmanuel Macron rindió homenaje a Morin y lo definió como “el humanismo hecho persona”.

Su esposa destacó que Morin se mantuvo atento “al mundo, a los demás y a los grandes retos humanos” hasta sus últimos días, y sostuvo que su valentía, exigencia moral y esperanza seguirán acompañando a quienes fueron marcados por su pensamiento.

Con su muerte, Francia despide a uno de sus últimos grandes intelectuales del siglo XX, un pensador que hizo de la complejidad, la fraternidad y la resistencia frente a la barbarie algunos de los ejes centrales de su legado.