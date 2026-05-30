Informe médico señala que Trump está en “excelente condición” y apto para ejercer la presidencia

El médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el mandatario se mantiene en “excelente condición de salud” y está plenamente apto para desempeñar sus funciones como comandante en jefe y jefe de Estado.

El informe fue elaborado por el doctor Sean Barbabella, capitán de la Marina estadounidense y médico presidencial, luego de un chequeo realizado esta semana en el Walter Reed National Military Medical Center, cerca de Washington.

“El presidente Trump se mantiene en excelente condición de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general”, señaló Barbabella en el documento difundido por la Casa Blanca.

Informe médico señala que Trump está en “excelente condición” y apto para ejercer la presidencia Li Yuanqing

El reporte agrega que Trump, de 79 años y próximo a cumplir 80 en junio, se sometió a distintas pruebas, entre ellas exámenes cardíacos, estudios de imagen, evaluaciones preventivas y controles realizados por especialistas.

Según el informe, el mandatario pesa 238 libras —unos 108 kilos— y registró una presión arterial de 105/71, además de una frecuencia cardíaca en reposo de 73 latidos por minuto.

Recomendaciones médicas

El documento también consignó recomendaciones preventivas, entre ellas modificaciones en la alimentación, aumento de la actividad física, continuidad en la pérdida de peso y el uso de aspirina en dosis bajas.

Trump toma tres medicamentos: dos destinados a controlar el colesterol y aspirina para prevención cardiovascular, según el reporte médico.

El informe también abordó algunos signos visibles que habían generado atención pública, como moretones en las manos y una ligera hinchazón en las piernas.

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De acuerdo con Barbabella, los moretones serían atribuibles a los frecuentes apretones de manos y al uso de aspirina, mientras que la hinchazón en las piernas habría mostrado mejoría respecto de evaluaciones anteriores.

Trump se sometió a este chequeo a comienzos de la semana y luego afirmó en redes sociales que todo había salido “perfectamente bien”. El examen corresponde a una nueva revisión médica durante su actual mandato.