Estados Unidos atacó dos supuestas narcolanchas en menos de dos días, dejando tres personas muertas y dos heridas, en el marco del operativo militar Lanza del Sur contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

El último ataque fue realizado este jueves contra una embarcación en el Pacífico oriental, donde murieron dos hombres. Según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense, ninguno de los tripulantes sobrevivió al bombardeo.

El organismo publicó además un video del operativo, que, de acuerdo con la información entregada, se realizó en aguas internacionales.

El primer ataque de la semana ocurrió el miércoles y dejó una persona fallecida y dos sospechosos heridos, un hecho poco habitual en este tipo de operaciones, donde generalmente no se reportan sobrevivientes.

EE.UU. ataca dos supuestas narcolanchas en dos días y deja tres muertos y dos heridos. Imagen referencial.

Según el Comando Sur, esta ofensiva también forma parte de la campaña iniciada por Washington en septiembre de 2025, que ha tenido como objetivo embarcaciones sospechosas de operar en rutas de narcotráfico.

Desde entonces, al menos 190 personas han muerto en más de 60 ataques reportados en el mar Caribe, cerca de Venezuela, o en el Pacífico, en zonas próximas a Colombia.

Operación Lanza del Sur

La operación Lanza del Sur fue activada en el área de responsabilidad del Comando Sur con el objetivo declarado de enfrentar el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con reportes internacionales, la campaña comenzó en un contexto de creciente presión de Washington sobre el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado posteriormente en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Los ataques han sido cuestionados por organismos y expertos debido al uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas, especialmente cuando no se entregan públicamente mayores antecedentes sobre la identidad de los tripulantes ni sobre los grupos a los que estarían vinculados.

Pese a esas críticas, Estados Unidos ha mantenido la ofensiva en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, presentándola como parte de su estrategia contra el narcotráfico transnacional y las organizaciones criminales que operan en la región.