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    Estados Unidos solidariza con Rumanía tras la “imprudente incursión” y avisa que defenderá cada centímetro de la OTAN

    El embajador norteamericano ha subrayado el compromiso con defender “cada centímetro del territorio de la OTAN”.

    Por 
    Europa Press
    Un dron impacta contra un edificio residencial en una ciudad del este de Rumania. Imagen @Tendar en X.

    Estados Unidos ha expresado este viernes su solidaridad con Rumanía tras la “imprudente incursión” sufrida por parte de un dron que ha impactado contra un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, dejando dos heridos, si bien ha evitado condenar y señalar a Rusia por el ataque.

    “Nos solidarizamos con nuestro aliado de la OTAN, Rumanía, y condenamos esta imprudente incursión en su territorio”, ha asegurado el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, quien en todo caso ha evitado cargar las tintas contra Rusia, pese a que tanto Rumanía como la OTAN han atribuido el ataque a Moscú.

    El embajador norteamericano ha subrayado el compromiso con defender “cada centímetro del territorio de la OTAN” tras señalar su cercanía con los heridos en Galati.

    Distintos países europeos han expresado este viernes su condena al “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto en la madrugada de este viernes de un dron contra un edificio de viviendas en la ciudad en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, acusando a Moscú de dar un paso más en su escalada militar en la guerra contra el país vecino.

    Los países bálticos han sido especialmente firmes en su condena, tras señalar la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, que este ataque se trata de una nueva incursión en el flanco oriental de la OTAN como resultado de la guerra rusa contra Ucrania. “Esta vez en Rumanía, con personas heridas. Esto no debe convertirse en una nueva realidad a la que simplemente nos acostumbremos”, ha denunciado.

    Más sobre:RumaníaEstados UnidosOTANDron

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