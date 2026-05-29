La respuesta de Leandro Paredes tras su encontrón con Fernando Zampedri en la victoria de la UC sobre Boca Juniors. Foto: @bocajrsoficial

En Boca Juniors todo es desazón. Con su caída ante Universidad Católica fueron eliminados de la Copa Libertadores. Horas después del encuentro, uno de los que explicó la situación desde la vereda argentina fue Leandro Paredes.

“Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele. Teníamos ilusión, ganas de pelear por esta competición, pero ya está. Queda pensar en lo que viene, mejorar y hacer autocrítica. No estuvimos a la altura”, dijo el capitán del cuadro xeneize.

El volanta también reveló que jugó el partido con una lesión. “Venía arrastrando una molestia por una sobrecarga en el isquitiobal, pero no iba a salir. El entrenador (Claudio Úbeda) me pidió que le diga verdad, que me cuide porque tenía cosas importantes por jugar, pero creo que no era un partido para perderse”, señaló.

Por otro lado, Paredes fue consultado por la continuidad del técnico. “No sabemos nada, no hablamos del tema. Son decisiones que debe tomar el club. Nosotros no somos quienes tomamos. No estuvimos a la altura y debemos mejorar”, apuntó.

Boca Juniors cayó por la cuenta mínima frente a la UC. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Pese a la caída, el mediocampista valoró el diálogo constante con Juan Román Riquelme, presidente de Boca. “Siempre hablamos mucho. Pero somos conscientes de que hay que mejorar y crecer, porque claramente así no podemos cumplir con lo que queremos”, indicó.

Finalmente, abordó su encontró con Fernando Zampedri durante el partido. “Sí”, respondió cuando le consultaron si el conflicto no pasó a mayores.

Lo cierto es que el el momento más tenso de la noche llegó cuando el Toro fue reemplazado. Zampedri caminó hacia el sector donde estaba Branco Ampuero para entregarle la jineta de capitán. La situación provocó la reacción inmediata de Paredes.

El mediocampista del cuadro xeneize interpretó que el goleador histórico de la UC estaba demorando la salida y fue a encararlo. Se generó una discusión entre ambos. El árbitro colombiano Wilmar Roldán debió intervenir. Mientras dejaba la cancha, Zampedri continuó reclamándole al volante. Además, realizó un gesto con la mano y le decía “bocón”.