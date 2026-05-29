El largo invicto de Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores que la UC tumbó

Universidad Católica vivió una noche inolvidable en Buenos Aires. Derrotaron a Boca Juniors por 1-0 con un golazo de Clemente Montes, eliminaron al elenco Xeneize del torneo y clasificaron como líderes de su zona, el Grupo D, a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Además de esto, la victoria cruzada tiene repercusiones estadísticas importantes. Es la primera vez que un equipo chileno derrota a esa institución en la mítica Bombonera en un duelo válido por el máximo torneo de clubes del continente.

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También la franja cortó el largo invicto que ostentaba Boca como local en la Libertadores. La última vez que habían sido derrotados en ese reducto fue el 9 de diciembre de 2020, por la vuelta de los octavos de final. En esa ocasión, cayeron por la cuenta mínima contra Inter de Porto Alegre en Buenos Aires. No obstante, esa noche igual clasificaron a los cuartos de final, ya que en la ida habían ganado por el mismo marcador en Brasil, lo que derivó en una definición a penales en la que el elenco argentino fue más preciso.

Otro registro relevante para considerar es que esta fue apenas la décimo quinta derrota de Boca Juniors como local en la Copa Libertadores; un elenco que a inicios de este milenio, con nombres como Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme, supo levantar el trofeo en las ediciones 2000, 2001, 2003 y 2007, en una época en la que también fue casi invencible como anfitrión.

Zampedri acusa un ninguneo

Una vez terminado el duelo, el capitán de la UC, Fernando Zampedri, lanzó unas picantes declaraciones en las que acusó a sus oponentes de subestimarlos: “En la previa no nos tenían fe, no creían que íbamos a clasificar y terminamos saliendo primeros. Mucha gente nos subestimó”.

“Desde este lado de la cordillera nos subestimaron desde el inicio y hoy dimos cuenta de que los partidos se ganan en la cancha y no de la boca para afuera”, agregó el Toro.

“Arrancamos la Copa un poco tímidos de local contra este mismo rival. Lo charlamos puertas adentro, que así no se podía jugar, y terminamos haciendo una gran Libertadores”, cerró.