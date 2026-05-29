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    Quiñenco anota caída en sus ganancias ante impacto de la guerra en Medio Oriente en su filial naviera

    El holding de inversiones del grupo Luksic a excepción del sector minero, tuvo utilidades por $200.067 millones el primer trimestre, cifra que representó un retroceso de 2,8% respecto a igual periodo del año anterior.

    Por 
    Patricia San Juan

    Quiñenco, el holding de inversiones del grupo Luksic a excepción del sector minero, registró ganancias por $200.067 millones el primer trimestre, cifra que representó un retroceso de 2,8% respecto a igual periodo del año anterior. El resultado fue afectado principalmente por el negativo desempeño Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), tras las pérdidas anotadas en su principal inversión, la naviera Hapag-Lloyd, en que la que posee un 30% de participación.

    “Estamos enfrentando un escenario desafiante, con una desaceleración de la actividad económica en Chile y una fuerte presión de costos y dificultades en la industria naviera. Sin embargo, la diversificación y solidez de nuestro portafolio nos permiten mantener un desempeño favorable, aun en tiempos complejos para los sectores más expuestos a la volatilidad del mercado global”, dijo Macario Valdés, gerente general de Quiñenco.

    El ejecutivo añadió que este es el primer trimestre en que se reporta la participación en Nexans clasificada como instrumento financiero a valor de mercado, dejando de informarla como segmento de negocio.

    La compañía detalló que la caída en las ganancias de Quiñenco se debió fundamentalmente a los menores resultados de la naviera alemana Hapag-Lloyd y su impacto en Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), producto de menores tarifas promedio y mayores costos operacionales como consecuencia de efectos climáticos y las tensiones en Medio Oriente.

    También incidieron las menores utilidades informadas por Banco de Chile y CCU, que disminuyeron su contribución a los resultados del holding.

    En tanto, la ganancia no recurrente obtenida tras la venta de 2,2 millones de acciones de Nexans, concretada en febrero de este año, significó una utilidad después de impuestos de más de $77 mil millones para Quiñenco.

    Asimismo, la reclasificación contable del 4,1% de participación remanente en la multinacional francesa, que pasó a considerarse como activo financiero, aportó con una ganancia después de impuestos superior a los $68 mil millones.

    Lo anterior, sumado al mejor desempeño de SM SAAM y Enex respecto del primer trimestre de 2025, compensó en parte los efectos negativos.

    Resultados por empresa

    Banco de Chile informó una ganancia neta de $268.628 millones, lo que representa una disminución de 18,3% en comparación a igual periodo de 2025 y se tradujo en una contribución a los resultados de Quiñenco de $68.719 millones.

    CSAV informó pérdidas por US$82,9 millones y tuvo un efecto negativo sobre los resultados de Quiñenco de $48.781 millones en el trimestre. El desempeño de Hapag-Lloyd, principal activo de CSAV, se vio fuertemente afectado por menores tarifas promedio y disrupciones operativas asociadas al conflicto en Medio Oriente y condiciones climáticas adversas en Europa y América del Norte, lo que llevó a la naviera alemana a registrar pérdidas por US$258 millones durante el periodo.

    Enex registró un aumento de 36,7% en su contribución a los resultados de Quiñenco, la que alcanzó los $24.306 millones, impulsada principalmente por una revalorización de inventarios y un aumento de 9,1% en los volúmenes de venta.

    SM SAAM aumentó su ganancia neta en 7,6%, alcanzando los US$19,7 millones, principalmente por el positivo desempeño de su división de Logística Aérea. Sin embargo, al convertir esos resultados a pesos, estos son levemente inferiores a los del mismo periodo del año anterior, efecto compensado por el aumento en la participación del holding en la propiedad de esa filial, concretado en noviembre pasado, lo que permitió que la contribución de SM SAAM aumentara un 5,1% en relación con el primer trimestre de 2025.

    CCU reportó una disminución de 6,8% en la utilidad del periodo, la que llegó a $53.856 millones. Si bien la compañía informó un buen desempeño operacional del segmento Chile, los resultados se vieron afectados por contracciones en los segmentos Negocios Internacionales y Vinos. La contribución de CCU a los resultados de Quiñenco, a través de IRSA, fue de $17.400 millones.

    Más sobre:Quiñencogrupo Luksic

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