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    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    Primus Capital solicitó a la Corte confirmar la multa de la CMF contra su ex auditora Deloitte por negligencia, acusando un déficit estructural reiterado que también habría afectado a Sartor. En respuesta, la defensa de Deloitte rechazó estas acusaciones, asegurando que no tienen ninguna relación con el caso Sartor y que dicha vinculación carece de fundamento.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    14 Julio 2023 Fachada Primus Capital Foto: Andres Perez Andres Perez

    Primus Capital, factoring fundado por Raimundo Valenzuela y Eduardo Guerrero, solicitó a la Corte de Apelaciones hacerse parte del reclamo de ilegalidad que interpuso su ex auditora Deloitte en contra de la multa que le impuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por su gestión en el marco de un mediático fraude.

    En marzo de 2023, el factoring envió un hecho esencial a la CMF para develar la detección de una serie de cheques falsos por un monto total que sumaba en aquel entonces $5.600 millones en un proceso de auditoría interna. Luego el caso escaló y Primus Capital inició acciones judiciales en contra de su ex gerente general, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, ex gerente comercial, denunciado que ambos formaron parte de un esquema que provocó perjuicios que suman US$100 millones.

    En el escrito, Primus, que cuenta con la asesoría del abogado José Luis Honorato, solicitó al tribunal de alzada, capitalino confirmar la multa de 2.000 UF y de UF 1.000 a su socio, Roberto Leiva Casas-Cordero, por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs).

    El factoring solicitó hacerse parte como tercero coadyudante del regulador.

    “Una de las constataciones más graves del expediente sancionatorio: las infracciones imputadas a la auditora y a su socio a cargo no son hechos aislados, episódicos ni puntuales, sino la manifestación de un déficit sistémico y estructural en la prestación de sus servicios de auditoría externa, que se exhibe en las simulaciones e incongruencias en la propia documentación del encargo, en la dependencia cognitiva del auditor respecto del auditado, y en el incumplimiento de los compromisos contractualmente asumidos por la firma frente al directorio”, dijo.

    Más directo aún Primus Capital señaló que “el carácter estructural del déficit de la negligente auditoría llevada a cabo por Deloitte y el Sr. Leiva se ve corroborado por una circunstancia adicional: el padrón de deficiencias identificado en Primus no es un episodio aislado en la actividad de Deloitte”.

    Según el factoring, “la misma firma y socio se desempeñaron como auditor externo de Sartor Administradora General de Fondos durante los ejercicios 2021 y 2022, emitiendo opiniones que avalaron operaciones de alto riesgo -incluyendo inversiones en partes relacionadas- sin detectar conflictos de interés ni el deterioro patrimonial significativo de la entidad".

    “La reiteración de deficiencias similares en auditorías de distintas entidades del mismo segmento de mercado, en períodos contiguos y bajo la responsabilidad del mismo socio firmante, evidencia un problema de organización, supervisión y control de calidad de la firma que excede el caso de autos”, acotó.

    Ante el Consejo de la CMF, Primus Capital solicitó confirmar las multas a Deloitte y su socio Roberto Cordero en una minuta enviada al regulador a la que tuvo acceso Pulso se detalla que:

    “El patrón de deficiencias identificado en Primus Capital no es un episodio aislado. La firma auditora ejerció igualmente como auditor externo de Sartor S.A. durante los ejercicios 2021 y 2022, emitiendo opiniones que avalaron operaciones de alto riesgo, incluyendo inversiones en partes relacionadas, sin detectar conflictos de interés ni el deterioro patrimonial significativo de la entidad”.

    “La reiteración de deficiencias similares en auditorías de distintas entidades evidencia un problema estructural en la organización, supervisión y control de calidad de los trabajos de auditoría”, añadió.

    Frente a los cuestionamientos, el abogado asesor de Deloitte, Octavio Bofill señaló a Pulso: “Es importante aclarar que Deloitte no tiene ninguna relación con el caso Sartor. La auditoría realizada corresponde a un periodo distinto y está fuera del que está siendo investigado. Cualquier intento de vincular a Deloitte con el caso Sartor carece de fundamento”.

    Sanción

    En su resolución sancionatoria, la CMF explicó “que la auditora y Roberto Leiva Casas-Cordero presentaron deficiencias en el cumplimiento de los referidos estándares, particularmente en lo relativo a la obtención y evaluación de evidencia de auditoría, la adecuada documentación del trabajo realizado y la aplicación del escepticismo profesional en la auditoría de los estados financieros de Primus Capital S.A. terminados a diciembre de 2022″.

    Desde el regulador explicaron en un comunicado que “el equipo auditor no obtuvo evidencia suficiente sobre el rubro más relevante de los estados financieros de Primus, y se detectaron fallas en la aplicación de procedimientos de auditoría, así como debilidades en la supervisión del trabajo. Estas deficiencias afectaron la calidad de la información financiera disponible para el mercado”.

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