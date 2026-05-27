Los chats de Telegram y WhatsApp de los gerentes detrás de la colusión entre Edenred y Pluxee (ex Sodexo)

Pasadas las 18:00 horas de este martes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hizo público un requerimiento por colusión contra Edenred Chile y Pluxee Chile (ex Sodexo), las que sumaban más del 80% del mercado nacional.

Según la agencia antimonopolio, ambas firmas ejecutaron un acuerdo de asignación de zonas en el mercado de intermediación y administración de beneficios de alimentación y vestuario en Chile, el que se extendió al menos entre febrero de 2013 y octubre de 2021.

La investigación de la FNE apunta a que Edenred y Sodexo dejaron de competir en procesos de contratación de clientes públicos y privados, utilizando diversos mecanismos de ejecución, tales como la coordinación de precios u otras condiciones relevantes para la contratación; la presentación de ofertas de cobertura; la abstención de participar en procesos de contratación; o el retiro de ofertas ya presentadas.

El caso surgió el 6 de septiembre de 2019 tras una denuncia ingresada a la FNE. Casi cuatro años después, el 16 de junio de 2023, posteriormente ingresó una solicitud para acogerse al beneficio de delación compensada. Edenred y sus exejecutivos (Philippe Blecon, Fernando Müller y Francisco Aguirre) quedaron eximidos del pago de multas y responsabilidad penal.

Una situación muy distinta enfrentan Pluxee Chile (Sodexo) y su ex gerente general Santiago Machado (venezolano), quienes según el requerimiento arriesgan multas de 41.744 UTA y 110 UTA, respectivamente.

El 5 de marzo de 2020, la FNE dio inicio de manera formal la investigación y en septiembre pidió autorización a una ministra de turno de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenando a Entel y Movistar entregar copias y registros de comunicaciones transmitidas y recibidas por los números telefónicos utilizados por Santiago Machado, gerente general de Sodexo, y Fernando Müller, gerente general de Edenred. Luego esta medida intrusiva se amplió a Francisco Aguirre, gerente comercial de Edenred.

La FNE relató en su requerimiento que para operativizar el acuerdo, los gerentes generales de Edenred y Sodexo comenzaron a encontrarse habitualmente, de manera presencial en el Hotel Noi, en Vitacura.

En paralelo, Sodexo y Edenred comenzaron a implementar un canal de comunicaciones directo, contexto en el que, incluso, se compraron celulares de prepago por parte de los gerentes generales de ambas compañías, cuyo uso “era meramente para el acuerdo”.

Edenred Chile cuenta con la representación de Ignacio Larraín, socio del estudio Vial Larraín Femenías, mientras que Pluxee Chile Sodexo es asesorada por Nicole Nehme, socia de la firma FerradaNeme.

En cuanto a los ejecutivos requeridos de forma individual, Philippe Pierre Mari Blecon tiene como asesor legal a Salvador Vial de Giroux Vial; Fernando Gustavo Müller Ferrés es representado por el estudio Vial Larraín Femenías; y Francisco José Aguirre Ornani cuenta con el patrocinio del abogado José Joaquín Ugarte.

Conversaciones

En el contexto de las licitaciones de hospitales públicos para beneficios de alimentación, Sodexo obtuvo la cuenta del Hospital Herminda Martin, un cliente clave que hasta entonces era atendido por Edenred. Esta última contactó a Sodexo para exigir una compensación por la pérdida del contrato a través de la cesión de otro cliente hospitalario, según se detalló la siguiente comunicación vía WhatsApp del 24 de mayo de 2018.

Francisco Aguirre: “Tengo una mala noticia respecto a tu amigo Santiago. Ayer participamos de la GC hospital Herminia Martin, nuestro. Acordamos ir yo al 3,8 y el a 3,3″

Philippe Blecon: ¿Y nos jodió?

Francisco Aguirre: “Me respondió que ya lo había informado a su equipo y hoy me dice que por error fue al 3,9″

Francisco Aguirre: Le escribí ayer a Santiago, me respondió: “eso lo arreglamos”

Philippe Blecon: “Santiago se disculpó por el error. Tenemos que recuperar esto cuanto antes.

Francisco Aguirre: Así es pero tendrá esperar a qué haya GC TR. Te mantendré informado”.

Las abreviaturas “GC TR” hacen referencia a una “Gran Compra” de “Ticket Restaurant”.

Philippe Blecon: Recibiste mensaje sobre la licitación del hospital. Me puedes preparar argumentos sobre los grandes descuentos que dieron por su lado?

Philippe Blecon: Intento hablar con el y te cuento más tarde. No se puede aceptar. Favor borrar sus mensajes que son peligrosos.

Francisco Aguirre: Hola, vi el mensaje. Simplificando la situación a lo objetivo se reduce a una decisión: aceptas su condición o no, te está ofreciendo guerra de precio en caso de que no. Todo el otro tema de las ventas y que no se había dado cuenta, solo nos habla de su desconocimiento del negocio. Su postura nos muestra la cultura de SX. Pudiste hablar con él?

Philippe Blecon: Intenté hablar con él y no me contestó. Dejé mensaje para que me devuelva la llamada y todavía no lo hace. Prepárate para ir a por precio.

....

En septiembre de 2018, Philippe Blecon salió de Edenred Chile, y en su reemplazo ingresó, en diciembre, Fernando Müller como gerente general.

También a través de WhatsApp, el 6 de marzo de 2019, los ejecutivos detallaron su coordinación:

Francisco Aguirre: Hola, tengo que participar en una gran compra que agrupa 4 clientes que actualmente nos compran directo TR. Van a licitar porque llegó un interlocutor nuevo al Servicio de Salud Araucania Sur y este organismo agrupa a los 4 anteriores (son hospitales), según él necesita que el proceso sea más transparente y para él eso es licitando. Criterio 90% precio, 10% cobertura. Son 1.117MM por 12 meses. La historia muestra que por estos rangos nuestra competencia llega hasta el 4% de descuento.

Fernando Müller: ¿Ambos competidores?

Francisco Aguirre: No, SX

Fernando Müller: Ok

Francisco Aguirre: Puedes hacer algo?

Fernando Müller: Te aviso.

A comienzos de 2024, la matriz de Sodexo en Francia efectuó la escisión de su línea de negocios Benefits & Rewards Services, la cual pasó a ser una entidad empresarial distinta, denominada Pluxee. En Chile, la sociedad que lidera dicho segmento, Sodexo Soluciones de Motivación Chile quedó dentro de la estructura societaria de Pluxee y modificó su razón social a Pluxee Chile.

Más mensajes

Según el requerimiento de la FNE, el gerente general de Edenred, Fernando Müller, dijo que evitaba reunirse en persona con su par de Sodexo, Santiago Machado, aunque admitió que mantenían contacto regular por teléfono, videollamadas, WhatsApp y Telegram.

La investigación de la fiscalía detectó un episodio clave: entre el 9 y el 19 de julio de 2021, ambos ejecutivos se enviaron por WhatsApp una imagen de la aplicación Telegram. Para la FNE, este intercambio demostró la intención de trasladar sus conversaciones a un canal más seguro y con mayores niveles de confidencialidad.

Al ser interrogado por la FNE sobre estos mensajes, el gerente general de Sodexo, Santiago Machado, justificó el uso de Telegram argumentando que les “daba más confianza o más seguridad”.

Ante la pregunta de si estas comunicaciones estaban ligadas al acuerdo, Machado reconoció que era “probable”. Según el ejecutivo, el objetivo de estas charlas habría sido coordinar propuestas sobre clientes específicos para asegurarse de no cobrar “una tarifa distinta” a la que ofrecía Edenred.