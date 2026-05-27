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    Lesión de Valentin Vacherot le permite a Alejandro Tabilo avanzar a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez

    El monegasco Valentin Vacherot, 16º preclasificado en el segundo Grand Slam del año, avisó su retiro del certamen. Había terminado con molestias su duelo anterior. El chileno concreta su mejor participación en el torneo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Alejandro Tabilo. (Foto: Copa Faulconbridge)

    Alejandro Tabilo avanza a la tercera ronda en Roland Garros. Lo hace sin siquiera ingresar a la pista de arcilla parisina. Sin jugar, el chileno se anota, además, su mejor participación histórica en el segundo Grand Slam de la temporada, en el que por primera vez disputará la tercera ronda.

    El zurdo debía enfrentar al monegasco Valentin Vacherot, un rival complejo, considerando que se trataba del 16º sembrado en el certamen. Sin embargo, el europeo, quien ya había terminado con problemas físicos en el duelo en que superó al francés Thomas Faurel, le comunicó a la organización del evento que no se presentaría al compromiso. Una dolencia en el pie izquierdo, según informa L’Equipe, terminó sacándolo del torneo.

    Lesión de Valentin Vacherot le permite a Alejandro Tabilo avanzar a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez

    El duelo entre el chileno y el monegasco debía disputarse este jueves en el tercer turno del court 13 del gigantesco complejo parisino. Era, en principio, un choque de difícil pronóstico, por el alza que ha experimentado Tabilo en los últimos certámenes y por el promisorio antecedente del europeo.

    Una celebración de Alejandro Tavilo. (Foto: @openaixprovence, Instagram).

    El nacional había alcanzado solo una vez la tercera ronda en uno de los cuatro torneos más importantes del circuito. Fue en Wimbledon, en 2024.

    Ahora espera seguir sumando triunfos y puntos que lo vuelvan a acercar a la parte alta del escalafón mundial. Tabilo espera rival entre el paraguayo Daniel Vallejo (71°) y el local Moise Kouame (318°), de 17 años, cuyo inicio de carrera ha sido comparado por los especialistas nada menos que con el del español Carlos Alcaraz.

    El oriundo de Toronto contará con una ventaja que en este tipo de torneos, cuyos encuentros se disputan al mejor de cinco sets, puede resultar decisiva: contará con varios de descanso adicional de cara a su próximo compromiso.

    Más sobre:Alejandro TabiloTabiloValentin VacherotTenisRoland Garros

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