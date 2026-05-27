¿Qué pasará con el Mepco?: Hacienda insinúa nuevas modificaciones ante posible alza en combustibles

Quiroz insinúa intervención del gobierno en el precio de las gasolinas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la nueva alza en el precio de los combustibles proyectada para hoy.

Sobre este tema declaró que si bien la posibilidad de un pronto acuerdo en Medio Oriente son “muy buenas noticias”, aún es un anuncio “muy incipiente”.

“No sabemos cuán serio es esto, esto va cambiando siempre. Recordemos que estamos en guerra, que hay una situación compleja”, precisó.

Además, señaló respecto a la situación de los combustibles que si bien la gasolina ha seguido subiendo a nivel mundial, el diésel “ha ido aflojando”.

En este escenario, el jefe de finanzas públicas se refirió al alza de los combustibles, que según proyecciones de Clapes UC, con el funcionamiento actual del Mepco, llevaría a un aumento en el precio mayorista de las gasolinas de $35 por litro, mientras que el diésel debería bajar $33 por litro.

Quiroz dijo que desde el Ejecutivo deben tomar una decisión acorde con el panorama internacional “pero siempre recordando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo el tema de la inflación hacia adelante”.

“Vamos a tomar una decisión que es a la vez fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto y que probablemente tengamos en algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva”, concluyó.