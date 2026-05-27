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    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    El cuadro aurinegro avanzó a los octavos de final como puntero de su grupo, algo que un club chileno no conseguía desde 2014. La continuidad de la base campeona y los ajustes de Hernán Caputto explican una campaña que solo registra elogios.

    Por 
    Lucas Mujica
     
    Matías Parker
    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido se instala en un escenario inédito en su historia. El cuadro aurinegro avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su zona, una situación que es poco habitual para los equipos chilenos en el máximo torneo continental. El último club nacional que había terminado en el primer puesto de su grupo había sido Unión Española, dirigida por José Luis Sierra, en la edición de 2014. Tuvieron que pasar 12 años para repetir la hazaña.

    La clasificación pirata tiene una consecuencia deportiva y otra económica. En la cancha, Coquimbo confirmó una continuidad competitiva después de la campaña que le permitió obtener el título de Primera División. Fuera de ella, el club ya aseguró ingresos superiores a los US$ 5 millones considerando premios de clasificación, participación y rendimiento.

    El ciclo que encabeza Hernán Caputto partió bajo la premisa de sostener gran parte de la estructura que había dejado Esteban González. La dirigencia y el plantel entendían que modificar de manera radical el funcionamiento podía romper una dinámica consolidada tras la obtención del título nacional. Caputto asumió ese escenario con un margen reducido para alterar la identidad del equipo. La campaña de 2025 había terminado con un 83,3% de rendimiento.

    La dirigencia interpretó que el desafío pasaba por mantener la competitividad y ajustar algunos aspectos del funcionamiento. “Hubo al principio un espacio de conocimiento entre el técnico y los jugadores. Después vino el acoplamiento que, al final del día, nos lleva a jugar parecido a como antes e incluso un poco más adelante”, explicó el presidente Jorge Contador a El Deportivo.

    El directivo apuntaba a una de las diferencias que observan internamente respecto del ciclo anterior: la amplitud de variantes dentro del plantel. “No hay un equipo titular definido. Hay 17 o 18 jugadores competitivos. Sale Camargo y entra Cordero o Glaby. Con los delanteros pasa lo mismo. Los punteros se rotan. Hay un equipo base, pero las circunstancias del campeonato han llevado a tomar medidas. En este equipo no se sabe quién es titular o reserva”, sostiene.

    En esa lógica, el cuerpo técnico ha mantenido una rotación constante entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Libertadores. Claro que método de Caputto se sostiene sobre una base que no sufre modificaciones estructurales. El equipo sigue utilizando como esquema principal el 4-2-3-1 y conserva rasgos del ciclo anterior. Sin embargo, hubo ajustes en la administración del balón y en la ocupación de las bandas.

    Desde la dirigencia plantean que la principal virtud del proceso ha sido la convivencia entre continuidad y adaptación. “Se trabaja bien con Caputto. Es muy llano, te escucha, conversamos. Ahora, no somos una dirigencia que se meta en el tema. El responsable es el entrenador. Eso queda claro el primer día. El entrenador pone el equipo que estime”, afirmaba Contador.

    En el plantel pirata hubo un período de adaptación al cuerpo técnico. Caputto busca ser cercano con los jugadores, González era más distante en el día a día. Si bien en un comienzo fue algo que chocó en el grupo de futbolistas, con el correr de las semanas la adaptación funcionó y hoy da frutos en el campo de juego.

    Caputto logró el liderato de Coquimbo Unido en la Libertadores. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Un botín que se reparte

    El rendimiento deportivo tiene un correlato directo en los ingresos que obtiene el club. Coquimbo consiguió tres triunfos en la fase grupal, por lo que acumuló US$ 1.020.000 únicamente por rendimiento, al sumar US$ 340 mil por cada victoria.

    La clasificación a octavos de final agrega otros US$ 1.250.000. A eso se suman los recursos obtenidos previamente por haber accedido al torneo continental. Solo por clasificar a la Copa Libertadores, Coquimbo había asegurado US$ 3 millones.

    La distribución de esos recursos responde a una política interna que el club viene utilizando desde temporadas anteriores. El 50% de los premios se destina al plantel y el otro 50% queda para la institución. En el caso específico del dinero recibido por la clasificación a la Copa Libertadores, ese monto se reparte entre los futbolistas y miembros del plantel que consiguieron el cupo internacional, aunque antes se descuentan los gastos operacionales asociados a la campaña.

    Mientras tanto, Coquimbo sigue ampliando una campaña que ya ocupa un lugar central en la historia de la institución. La clasificación a octavos y el liderato del grupo reinstalaron al club en un sitial que el fútbol chileno había perdido. De hecho, repercute en el extranjero gracias a las antiguas declaraciones de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, quien miró en menos al cuadro aurinegro el día del sorteo.

    “Yo pedí a Universitario y Coquimbo en el grupo, y se dio”, dijo el directivo tras la distribución de las zonas. “Salvo Tolima, son dos viajes accesibles, porque Coquimbo juega en Santiago y Universitario en Lima. No nos tocó ningún brasilero, ningún argentino, algo que no pasaba hace mucho tiempo”, añadía.

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